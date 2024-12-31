قراصنة صينيون يسرقون وثائق من وزارة الخزانة الأميركية في اختراق كبير

الثلاثاء 31 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_خاص

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كشفت رسالة موجهة إلى المشرعين، حصلت عليها وكالة "رويترز"، أن مجموعة من المتسللين الإلكترونيين المدعومين من الدولة الصينية تمكنوا من اختراق الأنظمة الأمنية لوزارة الخزانة الأميركية في وقت سابق من الشهر الحالي وسرقة وثائق.

وأشار التقرير إلى أن القراصنة استهدفت مزود خدمة الأمن الإلكتروني "بيوند تراست"، مما أتاح لهم الوصول إلى بعض الوثائق غير السرية، وتم تصنيف هذا الحادث على أنه "واقعة كبيرة".

بعد أن تم تنبيه وزارة الخزانة من قبل "بيوند تراست" في الثامن من ديسمبر، بدأت الوزارة بالتعاون مع وكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) للعمل على تقييم تداعيات الاختراق. حتى الآن، لم يقدم مسؤولو وزارة الخزانة تعليقًا رسميًا على المزيد من التساؤلات حول الحادث، ولم يتجاوب مكتب التحقيقات الفيدرالي مع الطلبات التي وجهتها "رويترز".

وكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية أحالت الأسئلة إلى وزارة الخزانة. من جانبها، نفت السفارة الصينية في واشنطن أي مسؤولية عن الاختراق، واعتبرت أن بكين ترفض بشدة ما وصفته بهجمات التشهير الأميركية دون أدلة واضحة.

بالإضافة إلى ذلك، لم تتجاوب شركة "بيوند تراست"، التي يقع مقرها في ولاية جورجيا، مع استفسارات المراسلين، لكنها أكدت عبر موقعها الإلكتروني أنها اكتشفت في الفترة الأخيرة "واقعة أمنية" أثرت على عدد قليل من عملائها، وأعلنت عن فتح تحقيق في الأمر.