رسائل دول الخليج من العاصمة دمشق لسوريا وللعرب وللمحور الإيراني

الإثنين 30 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 09 مساءً / مارب برس - وكالات

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زار وزير الخارجية الكويتي عبد الله علي اليحيا، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، العاصمة السورية دمشق اليوم الإثنين، برفقة الأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي.

وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أهمية الدور الخليجي في دعم بلاده، قائلاً: "أشكر دولة الكويت والدول العربية التي أعلنت دعمها لسوريا، وهو ما يعيد سوريا لدورها العربي".

ودعا الشيباني دول الخليج إلى "فتح سفاراتها مجدداً في دمشق"، مشيراً إلى أن المباحثات شملت "كل المراحل التي ننوي خوضها". وأضاف: "الكويت تدعم استقرار سوريا وتمثيل كل أطياف الشعب السوري"، مؤكدًا أن "الشعب السوري بحاجة إلى ترميم علاقاته الاقتصادية والسياسية".

وشدد الشيباني على أن "شعار سوريا اليوم هو سوريا السلام والاستقرار والأمان للجميع، ولن نجعلها مركزاً لاستقطاب".

"يجب إعادة النظر بالعقوبات المفروضة على سوريا"

من جانبه، أشار وزير الخارجية الكويتي عبد الله علي اليحيا إلى أن الزيارة "تأتي بناء على تكليف من دول المجلس وتنفيذاً لمخرجات الاجتماع الوزاري"، موضحًا أنها "تحمل رسالة تضامن نؤكد من خلالها التزامنا بوحدة سوريا وسلامة أراضيها".

وأكد اليحيا أن "أمن وسلامة سوريا جزء لا يتجزأ من أمن الخليج واستقرار المنطقة"، ودعا المجتمع الدولي إلى "إعادة النظر في العقوبات المفروضة على سوريا".

"دول الخليج جادة في دعم سوريا"

بدوره، صرح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي بأن "هدف زيارتنا لدمشق هو نقل رسالة موحدة بوقوف دول المجلس إلى جانب سوريا".

وأكد أن الزيارة تهدف إلى "دعم سوريا سياسياً واقتصادياً وتنموياً". وأضاف: "يجب احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها". كما شدد على موقف المجلس الثابت بأن "الجولان أرض سورية"، مع إدانة "توسع الاستيطان".

واختتم البديوي بالقول: "دول المجلس جادة في دعم سوريا وشعبها، ونؤكد تضامننا الكامل معها".

زيارة مرتقبة إلى السعودية

وأعلن وزير الخارجية السورية، أسعد الشيباني، يوم الإثنين، تلقيه دعوة لزيارة المملكة العربية السعودية، في أول زيارة رسمية له منذ توليه منصبه.

وقال الشيباني في تغريدة على منصة "X": "تلقيت دعوة رسمية من معالي وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية، السيد فيصل بن فرحان آل سعود لزيارة المملكة".

وأضاف: "قبلت هذه الدعوة بكل حب وسرور وأتشرف بتمثيل بلدي في أول زيارة رسمية، ونتطلع لبناء علاقات استراتيجية مع الأشقاء في المملكة في كافة المجالات".

وفي وقت سابق، زار وفد سعودي رفيع برئاسة مستشار في الديوان الملكي سوريا، والتقى مع قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق.

وكانت المملكة قد أعربت عن ارتياحها للخطوات الإيجابية التي جرى اتخاذها لتأمين سلامة الشعب السوري، بما في ذلك حقن الدماء والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها.