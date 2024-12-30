رسائل دول الخليج من العاصمة دمشق لسوريا وللعرب وللمحور الإيراني المليشيا تجبر طلاب جامعة ذمار على إيقاف الدراسة للإلتحاق بدروات طائفية وعسكرية تشمل التدرب على الأسلحة المتوسطة والثقيلة تعرف على الأموال التي سيجنيها ريال مدريد في حال تتويجه بكأس العالم للأندية 2025؟ أول دولة أوروبية تعلن تقديمها الدعم المالي لسوريا توكل كرمان : الشرع يدير سوريا وفق الشرعية الثورية وتشكيل حكومة شاملة بُعَيْدَ سقوط نظام الأسد نكتة سخيفة خمسون قائداً عسكريًا سوريا ينالون أول ترقيات في الجيش السوري شملت وزير الدفاع.. مأرب برس يعيد نشر أسماء ورتب القيادات العسكرية 1200 شخصية تتحضر للاجتماع في دمشق لصناعة مستقبل سوريا .. تفاصيل عاجل الإنذار الأخير ... واتساب سيتوقف عن العمل على هذه الهواتف نهائياً أجهزة الأمن بمحافظة عدن تلقي القبض على عصابة تورطت بإختطاف النساء ...تفاصيل صحيفة هآرتس: الاتفاق السعودي الحوثي معضلة أمام إسرائيل في حربها ضد الحوثيين ... قراءة تل ابيب لمشهد الحسم العسكري المتأرجح
أصدرت المليشيات الحوثية المصنفة إرهابياً قراراً بإيقاف الدراسة في جامعة ذمار اعتباراً من الأسبوع المقبل وإجبار الطلاب على الالتحاق بدورات عسكرية وثقافية ذات طابع طائفي في عدة كليات.
وقالت مصادر طلابية لـ"مأرب برس" أن المدعو "عبد الكافي الرفاعي" منتحل صفة نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب أصدر قرار إيقاف الدراسة لتنظيم دورات شملت طلبة كلية الطب البشري وطب الأسنان، والعلوم الإدارية، والحاسبات والمعلوماتية، والعلوم التطبيقية، والآداب.
وأضافت المصادر أن إستمارات التسجيل للدورات تتضمن محاضرات ثقافية وشروحات عملية على عدد من الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وتدريبات على الرماية الحية باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
المصادر نفسها أكدت أن القرار وإجبار الطلاب على الالتحاق بدورات ثقافية يأتي ضمن سلسلة إجراءات تعسفية تمارسها المليشيات بحق الجامعة منذُ سيطرتها على المؤسسات التعليمية في المناطق الخاضعة لها محاولة فرض أجندتها الطائفية على الطلاب.
وأوضحت المصادر أن هذا القرار أثار مخاوف جدية حول مستقبل التعليم الطبي في اليمن خاصة وأن الدورات المفروضة لا علاقة لها بالمناهج الطبية العلمية.
وعبر عدد من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس عن استيائهم من هذا القرار الذي يعطل مسيرتهم التعليمية ويفرض عليهم توجهات فكرية لأغراض عسكرية وطائفية تتبع المليشيا بعيدة عن تخصصهم المهني والأكاديمي.
حيث أتى هذا القرار في وقت تشهد فيه المؤسسات التعليمية في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات تدهوراً متسارعاً في المستوى الأكاديمي والعلمي وإنقطاع رواتب الموظفين.