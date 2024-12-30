تعرف على الأموال التي سيجنيها ريال مدريد في حال تتويجه بكأس العالم للأندية 2025؟

الإثنين 30 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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مع اقتراب انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد، تتجه الأنظار نحو الجوائز المالية الضخمة التي تنتظر الفائزين، وعلى رأسهم نادي ريال مدريد الإسباني، المرشح الأبرز للتتويج اللقب.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أعلن عن تغيير جذري في نظام البطولة، إذ ستقام كل أربع سنوات بمشاركة 32 فريقاً، مما يضيف زخماً تنافسياً كبيراً.

وستستضيف الولايات المتحدة الأميركية النسخة القادمة، وقد أجريت قرعة دور المجموعات للبطولة قبل أيام، لتحديد مواجهات الفرق المشاركة.

ريال مدريد.. المرشح الأقوى للتتويج

يعد ريال مدريد من أبرز الأندية التي ستشارك في كأس العالم للأندية 2025، إذ يُنظر إليه كمرشح أول لحصد اللقب، نظراً لتاريخه الحافل بالإنجازات على الصعيد الدولي.

وأوقعت القرعة النادي الملكي في المجموعة الثامنة، إلى جانب الهلال السعودي، وباتشوكا المكسيكي، وريد بول سالزبورغ النمساوي، ما يجعل مهمته على الورق أقل تعقيداً مقارنة بالمجموعات الأخرى.

كم سيجني ريال مدريد بحال فوزه بكأس العالم للأندية 2025؟

وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "آس" الإسبانية، سيحصل ريال مدريد على 30 مليون يورو كمبلغ ثابت نظير مشاركته فقط في المرحلة الأولى من مونديال الأندية.

أما في حالة تتويجه باللقب، فسيحصل النادي على جائزة مالية ضخمة تصل إلى 100 مليون يورو، ما يجعل هذه البطولة ضمن أولويات النادي الملكي في الموسم المقبل، لتحقيق عائد مالي ضخم يعزز ميزانيته.

ويعتبر ريال مدريد كأس العالم للأندية 2025 فرصة ذهبية ليس فقط لإضافة لقب جديد إلى خزائنه المليئة بالألقاب، بل أيضاً لتعزيز موارده المالية.

ويدرك النادي أهمية الجائزة الكبرى التي يمكن أن تسهم في دعم استراتيجياته المستقبلية، سواء من حيث التعاقدات أو تطوير الفريق.

نظام بطولة كأس العالم للأندية 2025

قُسمت الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 إلى 8 مجموعات، تضم كل منها 4 فرق.

وستتنافس الفرق داخل كل مجموعة بنظام الدوري من جولة واحدة، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى مرحلة دور الستة عشر.

وفي حال تساوي النقاط بين الفرق، سيتم تحديد المتأهلين بناءً على المواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف، يليه عدد الأهداف المسجلة، وأخيراً معيار اللعب النظيف.

أما في الأدوار الإقصائية، بدءاً من ربع النهائي، سيتم اللجوء إلى الوقت الإضافي حال انتهاء المباراة بالتعادل، ومن ثم ركلات الترجيح إذا استمر التعادل، على أن تختم البطولة هذه المرة من دون إقامة مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع.

قرعة كأس العالم للأندية 2025

المجموعة الأولى: بالميراس - بورتو - الأهلي - إنتر ميامي

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان - أتلتيكو مدريد - بوتافوجو - سياتل ساوندرز

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ - أوكلاند سيتي - بوكا جونيورز - بنفيكا

المجموعة الرابعة: فلامنجو - الترجي - تشيلسي - كلوب ليون

المجموعة الخامسة: ريفر بليت - أوراوا ريد - مونتيري - إنتر

المجموعة السادسة: فلومينينسي - بوروسيا دورتموند - ماميلودي صن داونز

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي - الوداد - العين - يوفنتوس

المجموعة الثامنة: ريال مدريد - الهلال - باتشوكا - سالزبورج