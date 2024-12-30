خمسون قائداً عسكريًا سوريا ينالون أول ترقيات في الجيش السوري شملت وزير الدفاع.. مأرب برس يعيد نشر أسماء ورتب القيادات العسكرية

الإثنين 30 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- تلفزيون سوريا

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أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، الأحد، في بيان رسمي صادر عن وزارة الدفاع، عن ترقيات جديدة في صفوف الضباط، في إطار "عملية تطوير وتحديث الجيش السوري والقوات المسلحة".

وجاء في نص البيان الذي حمل القرار رقم (8) أن هذه الترقيات تأتي "تحقيقاً لأعلى معايير الكفاءة والتنظيم، واستمراراً لروح الالتزام والتفاني لخدمة الدين والوطن".

الترقيات الجديدة:

أولاً: ترفيع إلى رتبة "لواء"

مرهف أحمد أبو قصرة (وهو وزير الدفاع المعين حديثا والملقب بأبو الحسن الحموي وينحدر من حلفايا وكان يشغل منصب قائد الجناح العسكري بهيئة تحرير الشام)

علي نور الدين النعسان (رئيس الأركان وينحدر من طيبة الإمام بريف حماة وهو أحد القياديين العسكريين البارزين في هيئة تحرير الشام)

وكانت مصادر خاصة لتلفزيون سوريا، كشف الأسبوع الماضي عن تعيين إدارة العمليات العسكرية بمرهف أبو قصرة القائد العسكري لـ "هيئة تحرير الشام" وزيرا للدفاع في حكومة تسيير الأعمال.

ثانياً: ترفيع إلى رتبة "عميد"

محمد خير حسن شعيب (أبو الخير تفتناز)

عبد الرحمن حسين الخطيب (أبو حسين الأردني)

عبد العزيز داوود خدابردي (أبو محمد تركستان)

عبدو محمد سرحان (أبو عاصم غوطة)

عمر محمد جفتشي (مختار التركي)

يشار إلى أن قرار التعيين لم يشر إلى الأسماء الحركية للمرفعين

ثالثاً: ترفيع إلى رتبة "عقيد"

أحمد علاء محمود الرزوق

علاء محمد عبد الباقي

محمود فوزي حامدي

نشوان محمد حنظل

محمد حسين حاج علي

مولان ترسون عبد الصمد

هيثم خالد العلي

عبدل صمريز يشاري

أسامة معين قزة

سيف الدين مأمور محمد تاجيلي

أسامة عواد الحسين

محمد عبد الرحمن الشيخ محمد

حمزة عبد الناصر الحميدي

عبد القادر محمود طاحوش

زياد محمد خاروف

عبد اللطيف عبد الكريم سلامة

معاوية عز الدين سعد الدين

حسن محمد عبد الغني

حسين عبد الله العبيد

ابنيان أحمد الحريري

خالد محمد حلبي

عبد السلام ياسين أحمد

عقيل محمد العامر

أمجد محمد الجاسم

أحمد عيد الشامي

أشهد أحمد الصليبي

محمد سليمان الخطيب

عاصم راشد هواري

منير منور الشيخ جمعة

سفيان محمد الشيخ صالح

أحمد محمد الجاسم

أحمد حسن ناقوح

جميل شحادة الصالح (جيش العزة)

محمد خالد خليف

محمد ضياء صالح طحان (قائد جيش الأحرار)

أحمد محروس خالد درويش

أحمد عيسى الشيخ (قائد صقور الشام)

أحمد محمد رزق

محمد عكرمة منصور

ذو القرنين زنور البصر عبد الحميد

محمد خالد البيوش

طارق محمد كمال صولاق

وأكد البيان أن هذا القرار سيعمل به اعتباراً من تاريخ 01-01-2025، وتم توقيعه من القائد العام أحمد الشرع.