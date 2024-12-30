الإنذار الأخير ... واتساب سيتوقف عن العمل على هذه الهواتف نهائياً

الإثنين 30 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أعلنت شركة "ميتا" المالكة لمنصة "واتساب"، عن قرارها إيقاف دعم التطبيق نهائياً على هواتف "آيفون" القديمة التي تعمل بأنظمة تشغيل أقدم من iOS 15.1، وذلك ابتداءً من مايو/أيار 2025.

ووفقاً لموقع "WABetaInfo"، لن يكون بإمكان مستخدمي هواتف "آيفون 5s"، "آيفون 6"، و"آيفون 6 بلس" الاستمرار في استخدام "واتساب"، وبالتالي لن يكونوا قادرين على متابعة تبادل الرسائل مع جهات الاتصال المختلفة داخل التطبيق.

ولضمان استمرار الوصول إلى خدمات "واتساب"، يتوجب على المستخدمين ترقية هواتفهم إلى أجهزة تدعم نظام التشغيل iOS 15.1 أو الإصدارات الأحدث.

وبمجرد الترقية، يمكن نقل المحادثات من الجهاز القديم إلى الجديد باستخدام ميزة المزامنة مع خدمة التخزين السحابي "آي كلاود" (iCloud)، ومن ثم نقلها باستخدام أداة "Chat Transfer" المتوفرة داخل التطبيق.

تحديثات جديدة على واتساب

يذكر أن "واتساب" طرح مجموعة من التحديثات الجديدة الموجهة لمستخدمي هواتف "آيفون"، أبرزها إضافة اختصار مصغر (Widget) للدردشات على الشاشة الرئيسية.

ويتيح هذا التحديث للمستخدمين إمكانية الوصول السريع إلى المحادثات المفضلة، سواء كانت "المحادثات الأخيرة"، "المحفوظة"، "المثبتة"، أو "الأكثر اتصالاً".

كما أصبح بالإمكان تكبير الصور باستخدام الكاميرا المدمجة داخل التطبيق بقدرات تتراوح بين (0.5x و3x)، وبالإضافة إلى ذلك أصبح بإمكان المستخدمين الآن الإشارة إلى الآخرين بسهولة داخل "الحالة" (Status) عبر الضغط على زر (@) في أثناء الكتابة