أجهزة الأمن بمحافظة عدن تلقي القبض على عصابة تورطت بإختطاف النساء ...تفاصيل

الإثنين 30 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أعلنت شرطة محافظة عدن، القبض على ثلاثة أشخاص متورطين بإختطاف امرأتين، بالتزامن مع انتحالهم صفة رجال الأمن في العاصمة المؤقتة للبلاد.

وقال مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، إن أجهزة الشرطة بالعاصمة المؤقتة عدن ضبطت 3 متهمين بجريمة اختطاف، مع وسيلة جريمة الإختطاف "باص".

وأشار إلى أن الشرطة ضبطت كل من (ج ع م ح) 20 عاما، و ( م ح ن ع) 23 عاما، و(ع ر م ع) 21 عاما، منتحلين صفة وشخصية رجال الأمن، بتهمة قيامهم إختطاف وفق بلاغ الضحايا اللتين تمكنتا من القفز من الباص المستخدم في العملية والهروب من أيدي الخاطفين، إثر إكتشاف وقوعهن في مصيدة الإختطاف.

ولفت إلى أنه تم إحالة المتهمين المضبوطين للإجراءات القانونية، فيما لازالت جهود ملاحقة متهمين اثنين شاركا في الجريمة مستمرة