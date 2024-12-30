سناب شات.. السعودية تتصدر قائمة الدول العربية الأكثر استخداماً للتطبيق

الإثنين 30 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- منوعات

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تصدرت السعودية قائمة الدول العربية الأكثر استخداماً لتطبيق "سناب شات"، وفقاً لآخر الإحصائيات من موقع "world population review" للتحليلات.

وبلغ عدد مستخدمي "سناب شات" في السعودية نحو 23.3 مليون مستخدم خلال 2024، بزيادة قدرها نحو 2.3 مليون عن العام الماضي، ما دعم تصنيفها كدولة نشطة في استخدام التطبيق لتأتي في المرتبة الـ 5 عالمياً.

وحل العراق في المركز الثاني عربياً والسابع عالمياً بـ15.9 مليون مستخدم، ثم مصر بالمركز الثالث عربياً والتاسعة عالمياً بـ12.3 مليون مستخدم، مما يعكس تنوع جمهور التطبيق بين دول الخليج وشمال أفريقيا.

ويحظى التطبيق بشعبية كبيرة بين الشباب في المنطقة، حيث يُستخدم للتواصل ومشاركة اللحظات اليومية، ما يعزز مكانته كأحد التطبيقات الاجتماعية الأكثر تأثيراً في العالم العربي.

ووفق الإحصائيات، جاءت الجزائر بالمركز الرابع عربياً من حيث عدد مستخدمي "سناب شات" بعدد مستخدمين بلغ 7.5 مليون مستخدم، ثم المغرب بـ 5.4 ملايين مستخدم.

وحلت الإمارات في المركز السادس عربياً في استخدام "سناب شات" بعد وصول عدد المستخدمين بها إلى 4.1 ملايين، ثم الأردن بعدد 3.8 ملايين مستخدم.

فيما جاءت الكويت في المركز الثامن عربياً بعدد 2.2 مليون مستخدم، ثم عُمان تاسعاً بـ 1.9 مليون مستخدم.

وجاءت تونس في المركز العاشر بقائمة أكبر 10 دول عربية في استخدام تطبيق "سناب شات" بعدد 1.2 مليون مستخدم.

وفي نوفمبر الماضي، افتتحت شركة "سناب"، مالكة تطبيق "سناب شات" للتواصل الاجتماعي، مكتباً لها في العاصمة السعودية الرياض.

وكشفت الشركة خلال الافتتاح عن إطلاق "مجلس سناب لصناع المحتوى" في حي "جاكس" بمدينة الدرعية السعودية.