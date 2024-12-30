الأرصاد اليمنية تجدد التحذير من انخفاض درجات الحرارة

الإثنين 30 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم الإثنين، أن يكون الطقس في المرتفعات الجبلية صحو - بارد جداً إلى شديد البرودة، وذلك أثناء الليل والصباح الباكر، على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية، وبارد إلى بارد جداً على مرتفعات محافظات (تعز، لحج وأبين)، بالإضافة إلى المرتفعات والهضاب الداخلية لمحافظات (شبوة، حضرموت والمهرة).

وتوقع المركز أيضاً في نشرته الجوية اليومية، أن تشهد المناطق الساحلية طقس غائم جزئياً - معتدل الحرارة مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الجنوبية وأرخبيل سقطرى، والرياح معتدلة على السواحل الجنوبية والشرقية، بينما تكون نشطة على أرخبيل سقطرى وباب المندب والسواحل الغربية، حيث تتراوح سرعة الرياح ما بين (15 - 25) عقدة، وكذا أن تشهد المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية طقس صحو - معتدل نهاراً وبارد إلى بارد نسبياً ليلاً، والرياح معتدلة مثيرة للأتربة والرمال.

وبحسب النشرة الجوية، توقع المركز أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى في عدد من المحافظات، اليوم الإثنين، كالتالي: عدن 29 / 23 - صنعاء 25 / 02 - المكلا 28 / 22 - سقطرى 28 / 18 - الغيضة 29 / 17 - سيئون 28 / 10 - تعز 25 / 12 - الضالع 23 / 11 - مأرب 27 / 11 - عتق 27 / 12 - لحج 30 / 21 - الحديدة 30 / 23 - زنجبار 28 / 22 .

ووجه المركز، تحذيراً للمواطنين وخاصة كبار السن والأطفال في المناطق الجبلية من الأجواء الباردة أثناء الليل والصباح الباكر، وكذا للأخوة المزارعين ومربي الماشية والنحل في المناطق الجبلية من الانخفاض في درجات الحرارة، وأنه عليهم اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

كما توقع مركز التنبؤات الجوية، في نشرته البحرية اليومية، اليوم الإثنين، أن تكون حالة البحر في سواحل المهرة وحضرموت وشبوة وأبين وعدن وباب المندب والسواحل الغربية وأرخبيل سقطرى معتدل الموج، وكذا أن تكون حالة البحر لمياهنا الإقليمية في بحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر معتدل الموج، كما حذر المركز، الأخوة الصيادين وربابنة السفن حول أرخبيل سقطرى وبحر العرب وباب المندب والبحر الأحمر من ارتفاع الموج وشدة الرياح.