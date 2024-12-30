إعلام عبري: ''حماس ما تزال قادرة على حكم غزة''

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نقلت صحيفة عبرية اليوم الاثنين، عن مسؤولين عسكريين رفيعي المستوى في إسرائيل قولهم إن "حماس لا تزال قادرة على حكم قطاع غزة"، في تحذير من أن عدم الخوض في تفاصيل اليوم التالي للحرب بالقطاع سيعيد إسرائيل إلى وضع ما قبل عملية طوفان الأقصى.
وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت إلى أن المصادر نفسها أكدت دعمها التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار جزئي أو كامل بشكل فوري، وحذرت من أن عدم اتخاذ قرارات بشأن غزة "سيقوض إنجازات الحرب ولن يُسقط حماس".
يُذكر أن الصحيفة نفسها كانت نقلت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن "مسؤولين كبار بالجيش" قولهم إن جذور حماس لا تزال راسخة بقوة باعتبارها السلطة الحاكمة في قطاع غزة، معربين عن تشككهم إزاء إمكانية الإطاحة بالحركة.