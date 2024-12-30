القائد أحمد الشرع: ''لا اعتبر نفسي محرر سوريا وأعتز بكوني ولدت في السعودية''

الإثنين 30 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- العربية

عدد القراءات 202

قال قائد المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، أن التصريحات السعودية الأخيرة بشأن سوريا إيجابية جدا.

وشدد في مقابلة مع شبكة "العربية" الأحد، على أن المملكة تسعى لاستقرار سوريا.

كذلك لفت إلى أن للسعودية فرصا استثمارية كبرى في سوريا.

وقال: أفتخر بكل ما فعلته السعودية لأجل سوريا، ولها دور كبير في مستقبل البلاد".

وأوضح الشرع أن سوريا تحتاج للتجربة السعودية في البناء والتنمية.

كما رأى أن السعودية دولة إقليمية مهمة وسوريا تحرص على التعاون معها، خصوصا وأنها تسعى لاستقرار سوريا ومواقفها موضع فخر.

إلى ذلك، أعرب عن اعتزازه بكونه ولد في الرياض، موضحا أنه "عاش حتى سن السابعة في العاصمة السعودية ويحن إلى زيارتها مجدداً".

وقال في المقابلة التي بثت أمس الأحد: "لا أعتبر نفسي محرر سوريا، فكل من قدم تضحيات حرر البلاد".

ورأى أن الشعب السوري أنقذ نفسه بنفسه.

كما أضاف أن الفصائل راعت جاهدة مسألة عدم وقوع ضحايا أو نزوح خلال عملية التحرير. وقال: "حاولنا جاهدين أن يكون انتقال السلطة سلسا".

إلى ذلك، اعتبر أن "تحرير سوريا يضمن أمن المنطقة والخليج لخمسين سنة قادمة".