اعتراض بن مبارك وتحفظ العليمي.. مجلس القيادة يعفي 3 مسئولين من مناصبهم ويحيل 2 منهم للتحقيق

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أصدر مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، قرارا بإعفاء ثلاثة مسؤولين في جهاز رئاسة الوزراء من مناصبهم بينهم مدير مكتب رئيس الوزراء.
وبحسب وثيقة، تم إعفاء كل من مدير مكتب رئيس الوزراء "أنيس عوض باحارثة" وإحالة أوليات ملفه إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، و مساعد مدير مكتب رئيس الوزراء، "علي محمد النعيمي" وإحالته للتحقيق لدى الجهات الأمنية في التهم المنسوبة إليه، فيما اكتفى القرار بإعفاء أمين عام مجلس الوزراء مطيع أحمد دماج، من منصبه دون طلب التحقيق.
وجاء هذا القرار برقم (30) لعام 2024، في إطار تنفيذ قرار سابق برقم (25) لعام 2024، يهدف إلى معالجة المشكلات القائمة في جهاز مجلس الوزراء، بناء على نتائج اللجنة التي ترأسها، عبد الرحمن المحرمي أبو زرعة، عضو مجلس القيادة الرئاسي، والتي قدمت توصياتها لمعالجة الخلافات في مجلس الوزراء".
مصادرت تحدثت عن اعتراض رئيس الحكومة أحمد بن مبارك وتحفظ عضو مجلس القيادة عبدالله العليمي على القرارات.
وتحفظ عضو مجلس القيادة عبدالله العليمي بحجة أن القرار لم يبنَ على أي أوليات غير رسالة عامة من أحد الأطراف وما أثير في الإعلام، معتبرا القرار جائرًا وغير منصف، كما أبدى تحفظه بسبب استبعاد عضو اللجنة رئيس مجلس الوزراء من اللجنة، بحسب الوثيقة.