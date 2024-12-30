اعتراض بن مبارك وتحفظ العليمي.. مجلس القيادة يعفي 3 مسئولين من مناصبهم ويحيل 2 منهم للتحقيق أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني قصف متواصل على قطاع غزة وسط غرق خيم النازحين قرارات جديدة في سوريا ..دستور وانتخابات و مرحلة انتقالية من 4 سنوات واتساب يضيف ميزة البحث العكسي عن الصور لتطبيق الويب بعد الإعلان رسميا عن إصابته بسرطان البروستات.. نتنياهو يوجه رسالة إسرائيل تكشف عن 13 قياديا حوثيا وتنشر صورهم ضمن بنك أهدافها.. والمختبئون في الجبال من مقربي عبدالملك الحوثي تحت المراقبة دبلوماسية أمريكية تتحدث عن عملية اغتيالات لقيادات جماعة الحوثي وتكشف عن نقطة ضعف إسرائيل تجاه حوثة اليمن رئيس الأركان يدشن المرحلة النهائية من اختبارات القبول للدفعة 35 بكلية الطيران والدفاع الجوي هكذا تم إحياء الذكرى السنوية ال 17 لرحيل الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر بالعاصمة صنعاء
أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني،صباح الًيَوُمًِ الأثنين في صنعاء وعدن.
جاء على النحو التالي...
عدن:
-الدولار الأمريكي:
الشراء: 2054
البيع: 2064