الإثنين 30 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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أفاد مصادر إعلامية محلية ودولية بأن قطاع غزة شهد عددا من التطورات الميدانية التي شملت غرق خيام النازحين واعتقال القوات الإسرائيلية لعدد من المرضى، وسط تواصل القصف على مختلف مناطق القطاع. قصف متواصل على قطاع غزة وسط غرق خيم النازحين

وأكدت المصادر إن خيام النازحين غرقت في دير البلح ومواصي خان يونس ومدينة غزة جراء سقوط الأمطار، مبينا أن 81% من خيام النازحين غير صالحة للعيش، وتدهورت بشكل كامل، بفعل عوامل الزمن والظروف الجوية.

كما أفادت بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت 4 مرضى من بين 10 مرضى أثناء نقلهم من مستشفى الأندونيسي إلى مستشفى الشفاء عبر منظمة الصحة العالمية، فيما لا يزال 7 مرضى 10 من الكوادر الطبية في مستشفى الأندونيسي في ظروف مأساوية.

وشهدت محافظة الشمال: قصف مدفعي تزامنا مع غارات من قبل الطائرات الحربية في مدينة بيت حانون. عمليات نسف متواصلة في مدينة بيت حانون وشرق مدينة بيت لاهيا. استشهاد الشاب يوسف سالم جرّاء قصف استهدف مخيّم جباليا شمالي قطاع غزة.

استشهاد الشاب منير خير المصري جراء القصف المتواصل على مدينة بيت لاهيا.

اطلاق نار من قبل الطائرات المسيرة كواد كابتر أخر شارع الجلاء. قصف مدفعي تزامناً مع إطلاق قنابل إنارة فوق منطقة الصفطاوي والنزلة وأبو شرخ غربي جباليا.

إطلاق نار كثيف من قبل الآليات في شارع الصفطاوي شمال غرب مدينة غزة .

وفي محافظة غزة شهيد وإصابات في استهداف شقة لعائلة عليوة بالقرب من ملعب فلسطين.

قصف مدفعي جنوب حيي الصبرة والزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

آليات الاحتلال تطلق النار تجاه جنوب حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. عمليات نسف لمباني سكنية شرق حي الزيتون

وفي المحافظة الوسطى شهدت انفجارات عنيفة تهز وسط قطاع غزة ناجمة عن نسف مبان سكنية في أرض أبو مهادي غرب مخيم النصيرات.

قصف مدفعي يستهدف مناطق عدة شمال غرب النصيرات تحديداً منطقه أبو مهادي وأبو العلا وأبو غولة تزامناً مع إطلاق نار متقطع على منازل المواطنين هناك ، مع تقدم محدود واعتلاء عدد من القناصة لمنازل المواطنين.

طائرات مسيرة نوع كواد كابتر تطلق النار صوب منازل المواطنين غربي النصيرات.

جنوب القطاع: وصول إصابة إلى مستشفى الأوروبي بعد إلقاء قنبلة متفجرة من طائرة كواد كابتر محيط معبر كرم أبو سالم شرقي رفح.

قصف مدفعي مكثف يستهدف المناطق الشمالية الغربية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة. تصاعد ألسنة الدخان إثر حريق نشب في منازل المواطنين في منطقة عريبة شمال غرب مدينة رفح