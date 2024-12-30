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بعد الإعلان رسميا عن إصابته بسرطان البروستات.. نتنياهو يوجه رسالة

الإثنين 30 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_وكالات
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أعلن الأطباء تشخيص إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسرطان البروستات من الدرجة الثالثة وذلك بعد أنباء عن خضوعه اليوم الأحد لعملية جراحية جراء تضخم غدة البروستات.

 وذكرت "القناة 12": "‏بشكل رسمي.. الإعلان عن إصابة نتنياهو 75 عاما بسرطان البروستات". Play إلى ذلك أعلن رئيس الفريق الطبي لرئيس الحكومة الإسرائيلي عن تشخيص إصابة نتنياهو بسرطان البروستات من الدرجة 3.

وقد نشر رئيس الوزراء نتنياهو مقطع فيديو قبل توجهه إلى إجراء العملية الجراحية .

وظهر نتنياهو وهو يسير قبل الخضوع لعملية جراحية في المسالك البولية بمستشفى "هداسا" باستخدام تقنية HoLEP، التي تعتمد على استئصال البروستات بالليزر من دون شق البطن.

وفي وقت سابق من مساء أمس السبت، كشف مكتب نتنياهو عن خضوع الأخير اليوم الأحد، لعملية جراحية بسبب تضخم في البروستات.

وأضاف البيان: "خضع رئيس الوزراء نتنياهو، الأربعاء، لفحص في مستشفى هداسا، حيث تم اكتشاف التهاب في المسالك البولية ناتج عن تضخم حميد في البروستات

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