إسرائيل تكشف عن 13 قياديا حوثيا وتنشر صورهم ضمن بنك أهدافها.. والمختبئون في الجبال من مقربي عبدالملك الحوثي تحت المراقبة

الأحد 29 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 08 مساءً / مارب برس - ترجمة الموقع بوست

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سلطت تقارير إسرائيلية الضوء على زعيم جماعة الحوثي في اليمن وقيادات جماعته العسكرية والأمنية، وأماكن تواجدهم ضمن بنك أهداف عمليات تل أبيب العسكرية في البلاد.

وفي تقرير لموقع "واي نت" الإسرائيلي أسماءً وصوراً لقيادات جماعة الحوثي في اليمن على رأسها عبدالملك الحوثي زعيم الجماعة.

وحسب التقرير "لا يتوقف الحوثيون عن إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، وفي الأيام الأخيرة تزايد عدد عمليات الإطلاق، عندما تم الليلة الماضية (بين الخميس والجمعة) اعتراض صاروخ باليستي لأول مرة بواسطة نظام ثاد الأمريكي المتمركز في إسرائيل".

وقال "حتى بعد الهجومين الإسرائيليين - الثالث والرابع ضد الحوثيين في غضون أسبوع - وعد المتمردون بمواصلة ما يسمونه حملة "دعم غزة"، في محاولة من غير الواضح إلى أي مدى سوف تردعهم، إلا أن إسرائيل ما زالت على حالها. وتهدد إسرائيل الآن بـ "قطع رأس" قيادة التنظيم الذي يسيطر على غالبية سكان اليمن".

وأضاف التقرير "من القائد الذي يتخفى ولا يتحدث إلا عبر الشاشة، عبر المتحدثين البارزين والمغردين على شبكات التواصل الاجتماعي، إلى الإيراني الكبير الذي يجلس في صنعاء".

وكانت صحيفة "يسرائيل هيوم" نشرت تقريرا منتصف ديسمبر الجاري تضمن أسماء قيادات جماعة الحوثي ضمن بنك أهداف عمليات إسرائيل العسكرية في اليمن.

ومما جاء في التقرير "هذا رأس القيادة التي سمتها بالارهابية التي تهاجم إسرائيل من مسافة 2000 كيلومتر ، وأصبحت أيضًا تشكل تهديدًا حقيقيًا للولايات المتحدة والمجتمع الدولي بسبب الأضرار التي لحقت بالسفن في الطريق التجاري المهم في اليوم الأحمر.

عبد الملك الحوثي

عبد الملك بدر الدين الحوثي زعيم الحوثيين في اليمن. وتولى الحوثي، الذي يبلغ من العمر 45 عاماً فقط، قيادة التنظيم بعد وفاة مؤسس التنظيم شقيقه حسين بدر الدين الحوثي عام 2004.

واسم الحوثيين الذي نعرفه اليوم مشتق من اسم جماعة الحوثي. القبيلة الزيدية الشيعية التي ينحدرون منها، فيما الاسم الرسمي للتنظيم هو "أنصار الله". وطوال أشهر الحرب، اعتاد الحوثي أن يخاطب أنصاره كل أسبوع يوم الخميس، لكنه كان يفعل ذلك عن بعد وعبر الشاشة.

وكثيراً ما يتباهى في خطاباته بـ "إنجازات" الحوثيين ويدعو الجمهور للحضور إلى مسيرات حاشدة "من أجل غزة" في المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة التنظيم.

ويبدو أن معاناة مواطنيه لا تزعجه بشكل خاص، ولم يستسلم حتى خلال سنوات طويلة من القصف السعودي في العقد الماضي، والذي قتلت فيه أعداد كبيرة من المدنيين. وبعد الهجوم الإسرائيلي الأخير الأسبوع الماضي قال: "نحن لا نهتم بعدوانهم".

ولا يعرف مكان وجود الحوثي، ومؤخراً أفادت صحيفة الشرق الأوسط السعودية التي تصدر في لندن أنه يختبئ في "كهف" بالمناطق الجبلية باليمن.

من ناحية أخرى، ذكرت وكالة رويترز للأنباء، في يناير/كانون الثاني من هذا العام، أنه لا يبقى عادة في مكان واحد لفترة طويلة - وأنه منذ اندلاع الحرب الأهلية في اليمن العقد الماضي، كان يتجنب الاجتماعات مع المسؤولين الأجانب.

وزعم المصدر المطلع على التفاصيل لرويترز أن الراغبين في مقابلته طلب منهم الحضور إلى العاصمة صنعاء، حيث تم نقلهم في قافلة مؤمنة للحوثيين لتأمين المنازل، وبعد المرور بالفحوصات تم تربيتهم إلى غرفة في الطابق العلوي - ولكن حتى هناك لم يقابلوه وجهاً لوجه، بل فقط من خلال الشاشة.

المتحدث العسكري

يحيى سريع المتحدث العسكري باسم قوات الحوثيين. وفي حرب "السيوف الحديدية"، أصبح وجه الحوثيين أمام العالم، بعد ما ينشره باسمهم من مسؤوليات عن إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على الأراضي الإسرائيلية، ومهاجمة سفن في البحر الأحمر، وكل ذلك بأسلوبه المألوف.

(وقد يقول البعض لا يطاق) التجويد الحوثيين، هو من يدير لهم "الحرب النفسية" ويبلغ من العمر نحو 54 عاما، وهو من مواليد صعدة في اليمن اعتباراً من عام 2018، ويعتبر شخصية عسكرية وسياسية بارزة.

مهدي المشاط

مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين. ويبلغ المشاط أو اسمه الكامل مهدي محمد حسين المشاط، نحو 38 عاما، وعين عضوا في المجلس السياسي الأعلى عام 2017، عندما كان يدير المحفظة المالية للتنظيم.

وبعد إقالة الرئيس السابق للمجلس صالح الصماد عام 2018، تم تعيين المهدي خلفا له. كما يحمل لقب "القائد الأعلى للقوات المسلحة".

وفي الأيام الأولى لحرب "السيوف الحديدية"، قال المشاط: "الحرب أصبحت حربا على الإسلام، والغرب وأمريكا يصطفان إلى جانب إسرائيل". طوال الحرب واصل التحدث ضد إسرائيل. ويعتبر مقرباً من زعيم الحوثيين.

محمد فاضل عبد النبي

محمد فاضل عبد النبي قائد القوة البحرية التابعة للحوثيين. يبلغ من العمر حوالي 72 عاماً، جاء في نوفمبر 2023 لزيارة سفينة "جالاكسي ليدر" التي اختطفها الحوثيون في نوفمبر من العام الماضي. وهدد خلال تلك الزيارة بأن "أي سفينة عسكرية تحمي السفن الإسرائيلية ستكون هدفا" - ووعد: "أن قوات الحوثيين ستواصل تنفيذ عملياتها حتى يتوقف العدوان الأمريكي الإسرائيلي على غزة".

محمد عبد الكريم الغامري

محمد عبد الكريم الغامري، رئيس أركان الحوثيين، أحد المقربين من زعيم الحوثيين ووقف إلى جانبه في معارك مختلفة.

وبحسب التقارير، فقد وصل في عام 2012 إلى ضاحية بيروت في لبنان عدة دورات تحت إشراف مسؤولي حزب الله، كما تلقى أثناء تدريبه توجيهات من الحرس الثوري الإيراني.

ووفق وزارة الخزانة الأمريكية، فقد أدار نشر وشراء أسلحة مختلفة في اليمن، بما في ذلك. مثل الطائرات بدون طيار، والضربات الخاضعة للإشراف ضد أهداف سعودية.

ومن بين أمور أخرى، فهو مسؤول أيضًا عن إيذاء اليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها من قبل المجتمع الدولي في اليمن، والتي يقاتل ضدها الحوثيون كجزء من الحرب الأهلية الدموية.

وفرضت الولايات المتحدة عليه عقوبات لتورطه في "أنشطة تهدد السلام والأمن والاستقرار" في اليمن.

محمد العاطفي

محمد العاطفي وزير دفاع الحوثيين. ويتمتع العطافي (55 عاما) بتاريخ طويل من المناصب العسكرية، العديد منها مناصب قيادية في مجال الصواريخ.

وفي بداية الشهر قال في بيان مشترك مع رئيس الأركان القماري: "سيظل اليمن خط المواجهة الأمامي لدعم غزة ولبنان، والعمليات العسكرية ستستمر وموقفنا لن يتغير أبدا حتى يتم التوصل إلى اتفاق". توقف العدوان والحصار".

محمد علي القادري

محمد علي القادري قائد قوات الدفاع الساحلي. وهو مسؤول، من بين أمور أخرى، عن هجمات الحوثيين على السفن التجارية. وفي يناير الماضي، ترددت أنباء عن فرض عقوبات بريطانية عليه.

أبو علي الحاكم

أبو علي الحاكم هو رئيس جهاز المخابرات العسكرية للحوثيين. بعد الهجوم الإسرائيلي السابق في اليمن، في 19 ديسمبر/كانون الأول، نُشرت تقارير متضاربة حول إصابة قيادات حوثية، وزُعم، من بين أمور أخرى، أنه أصيب أيضًا، ولكن لم يتم نشر أي تأكيد على ذلك.

عبد الرضا شهلائي

عبد الرضا شهلائي، ضابط إيراني مسؤول عن اليمن ضمن فيلق القدس التابع للحرس الثوري. وبحسب التقارير فإنه يساعد الحوثيين بالتمويل والسلاح.

ويعرف بأنه إرهابي دولي، وقد رصدت الولايات المتحدة مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار مقابل رأسه، ويعرف أيضاً بلقبي يوسف أبو الكره والحاج يوسف، ومقره في صنعاء. وله تاريخ طويل من محاولات إلحاق الأذى بالولايات المتحدة وحلفائها، في العراق أيضًا.

وإلى جانب العناصر العسكرية على رأس الحوثيين، أصبح العديد من أعضاء المكتب السياسي للحوثيين معروفين بفضل نشاطهم على شبكات التواصل الاجتماعي وظهورهم إعلاميا خلال أشهر الحرب.

حزام الأسد

ومن بينهم حزام الأسد، عضو المكتب السياسي للحوثيين، الذي ينشر تغريدات متواصلة باللغة العبرية، ويلمح إلى إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ باتجاه إسرائيل، حتى قبل أن تتحمل منظمته مسؤوليتها الرسمية.

محمد علي الحوثي – محمد البخيتي – نصر الدين عامر

ومن الذين حاورتهم وسائل الإعلام وتغرد: عضو المكتب السياسي للحوثيين محمد البخيتي، وعضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية. "سبأ" وأحد كبار إعلامي "أنصار الله" في اليمن نصر الدين عامر.

وفيما يتعلق بالجهود الدعائية الحوثية، فمن المستحيل عدم ذكر محمد عبد السلام - المتحدث الرسمي باسم "أنصار الله".

طوال الحرب الطويلة، سافر حول العالم، والتقى بمسؤولين كبار من الدول العربية وتحدث كثيرا ضد إسرائيل. كما أنها جزء لا يتجزأ من عمليات التفاوض المتعلقة بالحوثيين.

وقال في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي: "إن الصراع مع العدو الصهيوني صراع لا مفر منه، والحروب معه هي جولات من الصراع ستنتهي باختفائه".