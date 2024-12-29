رئيس الأركان يدشن المرحلة النهائية من اختبارات القبول للدفعة 35 بكلية الطيران والدفاع الجوي

الأحد 29 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 270

دشن رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة رئيس المجلس الأعلى للكليات العسكرية الفريق الركن صغير بن عزيز، اليوم، بمدينة مأرب، اختبارات كشف والسمات الشخصية الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بالدفعة 35 في كلية الطيران والدفاع الجوي، بحضور أعضاء مجلس الكلية.

وخضع الطلاب المتقدمين من العسكريين والمدنيين، يمثلون مختلف محافظات ومناطق الجمهورية اليمنية، لاختبار المقابلة والسلوكيات الشخصية أمام الهيئة التي ضمت أعضاء المجلس الأعلى للكليات العسكرية ومجلس الكلية.

واطلعت الهيئة على البيانات الشخصية للطلاب

من مختلف محافظات ومناطق الجمهورية، والدرجات التي تحصلوا عليها في اختبارات القبول التي شملت الاختبارات التحريرية والفحص الطبي واللياقة وصولا إلى كشف الهيئة.

وعبّر رئيس هيئة الأركان عن سعادته بانضمام هذه الكوكبة من شباب الوطن إلى المؤسسة العسكرية التي حملت على عاتقها مهام استقرار وأمن اليمن وحماية مكتسباته وثوابته، مبديا ثقته بأنهم سوف يكونوا رافداً نوعياً للقوات المسلحة ومثالاً للانضباط والتضحية.

مشيدا بجهود إدارة الكلية واللجان المكلفة بالإشراف على عملية التسجيل والقبول.