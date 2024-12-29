هكذا تم إحياء الذكرى السنوية ال 17 لرحيل الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر بالعاصمة صنعاء

الأحد 29 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 07 مساءً / مارب برس - خاص

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شهدت العاصمة صنعاء اليوم فعالية لإحياء الذكرى السنوية ال17 لرحيل فقيد الوطن الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر، بحضور جموع غفيره من المواطنين تدفقوا إلى منزل الشيخ الأحمر بصنعاء، في مقدمتهم شخصيات من القوى السياسية والبرلمانية والعلماء ومشايخ القبائل والمثقفين والشخصيات الاجتماعية من كافة المحافظات.

من جانبه عبر الشيخ حمير بن عبد الله الأحمر شيخ مشايخ حاشد، عن شكره وتقديره لكل من حضر الذكرى السنوية للوالد الشيخ عبد الله، والذي قضى جل عمره في توحيد الصف وجمع كلمة اليمنيين..

مشيرا إلى ما يشهده الوطن من تحديات كبرى واخطار محدقه، تستدعي من الجميع تغليب المصلحة العليا على ماعداها، وتكثيف الجهود للنهوض بالوطن، بما يعيد الأمن والسلام الى ربوع يمننا الحبيب، ويلبي تطلعات الشعب اليمني في الحياة الكريمة والمستقبل الزاهر .

من جهتهم، أشاد الحضور بمناقب ومأثر الشيخ عبد الله، واسهاماته في شتئ الميادين السياسية والاجتماعية، وفي تعزيز التجربة البرلمانية الشوروية، والنهج الديموقراطي المحقق لإرادة اليمنيين ، والتي مثلت وغيرها امتدادا طبيعيا للتاريخ النضالي البارز لأسرة ال الاحمر في كافة المنعطفات المصيرية منذ أقدم العصور.. لافتين إلى أن حكمة الشيخ عبد الله مثلت عنوانا مشرقا للموروث الحضاري للشعب اليمني، جسدت أسمى معاني الإخاء والعزة والكرامة والحكمة اليمانية.

كما ألقيت عدد من الكلمات وكلمة عن حركة المقاومة الاسلامية "حماس" اكدت على الأدوار المحورية التي لعبها الشيخ عبدالله كمناضل سبتمبري ورمز على مستوى الوطن والأمة، في ميادين الدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة، والإنتصار لقضايا الأمة العادلة، وخاصة قضية الشعب الفلسطـ.ـيني، باعتباره واجب ديني واخلاقي وانساني. وبرحيله فقد اليمن واحدا من حُكمائها الكبار ، ورمانة الميزان في مختلف المحطات التاريخية التي شهدها اليمن..