مصابيح خلف القضبان.... تقرير حقوقي يوثق استهداف الأكاديميين والمعلمين في اليمن عاجل : الإمارات تعلن تحطم طائرة قرب سواحل رأس الخيمة ومصرع قائدها ومرافقه بينهم صحفي.. أسماء 11 يمنيًا أعلن تنظيم القاعدة الإرهـ.ابي إعدامهم مكافئة للاعبي المنتخب اليمني وهذا ما قاله المدرب بعد الفوز على البحرين تعديل في موعد مباراة نهائي كأس الخليج في الكويت إضراب شامل في تعز احتجاجًا على تأخر صرف المرتبات ارتفاع ضحايا حادث تحطم الطائرة المنكوبة في كوريا إلى 127 قتيلا دولة عربية تسجل أكبر اكتشاف للغاز في عام 2024 الكويت تعلن سحب الجنسية من 2087 امرأة إنستغرام تختبر خاصية مهمة طال انتظارها
تحطمت طائرة خفيفة تابعة لنادي الجزيرة للرياضات الجوية، في مياه البحر قبالة سواحل إمارة رأس الخيمة، في حادث أسفر عن مصرع قائدها ومرافقه.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، الأحد، عن الهيئة العامة للطيران المدني قولها إ ن قطاع تحقيقات الحوادث الجوية بالهيئة تلقى بلاغًا بشأن الحادث.
وأشارت الهيئة إلى أن فرق العمل والجهات المختصة تواصل التحقيق لتحديد أسباب وقوعه.
وتقدمت الهيئة العامة للطيران المدني بتعازيها إلى أسر الضحيتين وذويهما