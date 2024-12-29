عاجل : الإمارات تعلن تحطم طائرة قرب سواحل رأس الخيمة ومصرع قائدها ومرافقه

الأحد 29 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 05 مساءً / مارب برس - CNN

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تحطمت طائرة خفيفة تابعة لنادي الجزيرة للرياضات الجوية، في مياه البحر قبالة سواحل إمارة رأس الخيمة، في حادث أسفر عن مصرع قائدها ومرافقه.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، الأحد، عن الهيئة العامة للطيران المدني قولها إ ن قطاع تحقيقات الحوادث الجوية بالهيئة تلقى بلاغًا بشأن الحادث.

وأشارت الهيئة إلى أن فرق العمل والجهات المختصة تواصل التحقيق لتحديد أسباب وقوعه.

وتقدمت الهيئة العامة للطيران المدني بتعازيها إلى أسر الضحيتين وذويهما