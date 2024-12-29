مكافئة للاعبي المنتخب اليمني وهذا ما قاله المدرب بعد الفوز على البحرين

الأحد 29 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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كرم رئيس الإتحاد اليمني لكرة القدم أحمد العيسي لاعبي المنتخب اليمني، بثلاثة آلاف دولار لكل لاعب بعد تحقيقهم أول فوز في تاريخ مشاركات المنتخبات اليمنية في كؤوس الخليج.

وأعرب المدرب الجزائري نور الدين ولد علي، المدير الفني للمنتخب اليمني الأول لكرة القدم، عن سعادته الكبيرة بفوز المنتخب على نظيره البحريني(2-1) في بطولة خليجي 26، مؤكدًا أن هذا الانتصار يمثل لحظة تاريخية للشعب اليمني الذي لم يفرح كثيرًا في الآونة الأخيرة.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب المباراة، قال ولد علي: "نهنئ الشعب اليمني على هذا الفوز المهم ونتمنى أن يعم الفرح جميع أرجاء اليمن. أهنئ اللاعبين والجهاز الفني والاتحاد اليمني لكرة القدم، بقيادة الشيخ أحمد العيسي، وكل العاملين في المنظومة".

وأشار المدرب إلى أهمية العمل على فك العقد المستعصية التي عانى منها المنتخب خلال السنوات الماضية، موضحًا: "جئنا لتحقيق نتيجة طيبة، وقلت ذلك قبل انطلاق البطولة. سنبني على هذا الإنجاز لما هو قادم. الحمد لله، حققنا أدائين رائعين: الأول تمثل في الأداء الجيد، والثاني في ختامها مسك وهو الختام المفرح".

وأكد المدرب الجزائري أن مشواره مع المنتخب لم يكن سهلاً، حيث واجه صعوبات كبيرة في التأقلم مع أوضاع اللاعبين، مشيرًا إلى أن الفريق تعرض للانتقادات في البداية بسبب عدم الجاهزية الكاملة. وأضاف: "المرحلة القادمة ستكون مختلفة، وسنبدأ الاستعداد في فبراير القادم. أتمنى أن نقدم مستوى أفضل بروح وعزيمة، وأعتقد أنني وُفقت في بناء منتخب أقوى".

وقال هذا الفوز يمثل نقطة تحول في مسيرة المنتخب اليمني ويمنح الأمل للجماهير بمستقبل أفضل في عالم كرة القدم.

وعن تطلعاته المستقبلية، قال: "لو تم توفير المزيد من الجاهزية والإمكانات لهذا المنتخب، فإن هؤلاء اللاعبين لديهم القدرة على تحقيق نجاحات كبيرة للكرة اليمنية في جميع المحافل الرياضية".

كما أشاد ولد علي بالشباب الجدد في المنتخب، مشيرًا إلى مشاركة المدافع الشاب حمزة الصرابي، البالغ من العمر 18 عامًا، في المباراة. وأضاف: "هناك مواهب تحت 18 عامًا يمكنها الانضمام للمنتخب وإحداث الإضافة المطلوبة".

وأكد المدرب أنه لا يريد التحدث عن أي أخطاء، قائلاً: "ما حدث قد حدث، واليوم علينا أن نفرح بتحقيق هذا الفوز الذي كسر عقدة 21 عامًا".

وعن موقف المنتخب في البطولة، قال: "نحن في المركز الثالث بفارق الأهداف، ولو نظرنا إلى الترتيب النهائي للبطولة، قد نكون في المركز الخامس أو السادس. وأقول لمن يقلل من أهمية البطولة كونها تضم سبعة فرق فقط: تواضعوا قليلًا".

وبخصوص عقده مع المنتخب، أوضح: "عقدي ينتهي الشهر القادم. سنرى ما إذا كنت سأكمل أم لا. علاقتي مع المنتخب قائمة على الصداقة والاحترام، ولكن في الجانب الاحترافي هناك متطلبات يجب تلبيتها".

وتحدث عن المواجهات السابقة في البطولة، مشيرًا إلى أن الخسارة أمام العراق كانت نتيجة خطأ جماعي، بينما شهدت مباراة السعودية أداءً مميزًا، حيث كان المنتخب متقدمًا حتى الدقيقة 65.

واختتم ولد علي حديثه بالإشادة بالتنظيم الكويتي للبطولة، قائلاً: "أهنئ الكويت على هذا التنظيم الرائع".