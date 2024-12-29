تعديل في موعد مباراة نهائي كأس الخليج في الكويت

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ذكرت تقارير إعلامية أن الاتحاد الخليجي لكرة القدم قرر رسميًا تأجيل نهائي كأس الخليج (خليجي 26) إلى الرابع من يناير المقبل.
وكان من المقرر إقامة المباراة النهائية في الثالث من يناير.
وذكر حسابا قناتي أبوظبي والكاس الرياضيتين على منصة إكس أن الاتحاد الخليجي قرر عدم تأجيل مباراتي نصف النهائي وإقامتهما في موعدهما يوم الثلاثاء المقبل.
وستقام مباراة الكويت والبحرين في استاد جابر الأحمد الدولي، وعمان والسعودية في ملعب جابر المبارك بالكويت.