إضراب شامل في تعز احتجاجًا على تأخر صرف المرتبات

الأحد 29 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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شهدت المدارس الحكومية في مدينة تعز، اليوم الاحد، إضرابا شاملا، للمطالبة بصرف مرتبات المعلمين المتأخرة، منذ عدة أشهر، وتحسين أوضاعهم المعيشية.

واغلقت إن مدارس مدينة تعز، أبوابها اليوم الاحد أمام الطلاب، للمطالبة بالإسراع في صرف مرتبات المعلمين، وإعادة النظر في قانون الأجور والمرتبات وإصلاحه بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الراهنة.

وذكر مصدر تربوي أن الإضراب جاء بعد رفع الشارات الحمراء والمناشدات المستمرة، التي قوبلت بالإهمال وعدم الاستجابة من قبل الحكومة، وفق يمن شباب.

وجاء الإضراب، استجابة لدعوة نقابة المعلمين اليمنيين، التي دعت لبدء الإضراب الشامل عن العمل في جميع المدارس والمرافق التعليمية في محافظة تعز اعتباراً من اليوم الأحد، وتعليق جميع الأنشطة التربوية بما في ذلك التوقف عن التدريس وفقاً للقانون كخطوة تصعيدية لضمان تلبية مطالب المعلمين والتربويين.

وحملت النقابة، السلطة المحلية والحكومة مسؤولية ما آلت إليه أوضاع المعلمين والتربويين وما سيترتب على هذه الإجراءات الاحتجاجية من تداعيات على العملية التعليمية والتربوية.

ودعت جميع المعلمين والتربويين إلى وحدة الصف والتكاتف وتنفيذ الفعاليات الاحتجاجية، كما هو مبيّن باعتبار ذلك الطريق الصحيح لتحقيق مطالب المعلمين والتربويين وحماية مستقبل أبنائنا الطلاب.

كما حملت الحكومة المسؤولية الكاملة عن أيّ تقصير في تلبية مطالب المعلمين العادلة، مؤكدة الاستمرار في الدفاع عن تلك الحقوق بكل الطرق القانونية والمشروعة.