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ارتفاع ضحايا حادث تحطم الطائرة المنكوبة في كوريا إلى 127 قتيلا

الأحد 29 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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ارتفع عدد ضحايا حادث تحطم طائرة الركاب وهي من طراز (بوينغ 737 - 800) في مطار موأن الدولي جنوب غرب كوريا إلى 127 قتيلا.

وبحسب وكالة الانباء الكورية (يونهاب)، فأنه تم إنقاذ امرأتين من أفراد طاقم الطائرة بعد وقت قصير من الحادث وهما تتلقيان العلاج حاليا في مستشفى بمدينة موكبو..مشيرة الى أن جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 181 شخصا لقوا حتفهم.

ولفتت الى أن النيران اندلعت في الطائرة بعد أن انحرفت عن المدرج واصطدمت بجدار خرساني في المطار..مؤكدة ان جسم الطائرة مدمر بشكل شبه كامل ومن الصعب التعرف على هويات المتوفين.

فيما أعلنت شركة "جيجو إير" للطيران المالكة للطائرة المنكوبة أنها لن تدخر وسعاً للاستجابة لحادث تحطم الطائرة في حين قال رئيسها التنفيذي كيم إي - بيه "إن أولوية الشركة القصوى هي دعم أسر الضحايا.

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