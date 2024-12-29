إضراب شامل في تعز احتجاجًا على تأخر صرف المرتبات ارتفاع ضحايا حادث تحطم الطائرة المنكوبة في كوريا إلى 127 قتيلا دولة عربية تسجل أكبر اكتشاف للغاز في عام 2024 الكويت تعلن سحب الجنسية من 2087 امرأة إنستغرام تختبر خاصية مهمة طال انتظارها حملة تجسس صينية ضخمة.. اختراق شركة اتصالات أمريكية تاسعة اشتعال الموجهات من جديد في جبهة حجر بالضالع ومصرع قيادي بارز للمليشيات الكشف عن إستراتيجية جديدة وضربات اوسع ضد الحوثيين قد لا تصدقها.. أطعمة خارقة تقاوم الشيب المبكر وتؤخر ظهور الشعر الأبيض مليشيا الحوثي تنقل الدورات الثقافية الى بيوت عقال الحارات وتفرض على المواطنين حضورها
ارتفع عدد ضحايا حادث تحطم طائرة الركاب وهي من طراز (بوينغ 737 - 800) في مطار موأن الدولي جنوب غرب كوريا إلى 127 قتيلا.
وبحسب وكالة الانباء الكورية (يونهاب)، فأنه تم إنقاذ امرأتين من أفراد طاقم الطائرة بعد وقت قصير من الحادث وهما تتلقيان العلاج حاليا في مستشفى بمدينة موكبو..مشيرة الى أن جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 181 شخصا لقوا حتفهم.
ولفتت الى أن النيران اندلعت في الطائرة بعد أن انحرفت عن المدرج واصطدمت بجدار خرساني في المطار..مؤكدة ان جسم الطائرة مدمر بشكل شبه كامل ومن الصعب التعرف على هويات المتوفين.
فيما أعلنت شركة "جيجو إير" للطيران المالكة للطائرة المنكوبة أنها لن تدخر وسعاً للاستجابة لحادث تحطم الطائرة في حين قال رئيسها التنفيذي كيم إي - بيه "إن أولوية الشركة القصوى هي دعم أسر الضحايا.