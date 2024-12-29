حملة تجسس صينية ضخمة.. اختراق شركة اتصالات أمريكية تاسعة

الأحد 29 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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تحدثت مسؤولة أمريكية بارزة في البيت الأبيض، عن حملة تجسس صينية ضخمة، طالت اختراق شركة اتصالات أمريكية تاسعة.

وأوضحت نائبة مستشار الأمن القومي الأمريكي آن نويبرجر خلال تصريحات صحفية، أنه "تم التعرف على ضحية تاسعة، بعدما أصدرت الإدارة توجيهات للشركة حول كيفية تعقب الجناة الصينيين في شبكاتهم".

وكان مسؤولون في إدارة الرئيس جو بايدن قد كشفوا في وقت سابق هذا الشهر، أن ما لا يقل عن ثماني شركات اتصالات، بالإضافة إلى عشرات الدول، تأثرت بهجوم القرصنة الصيني المعروف باسم "سولت تايفون".

وأشارت نوبيرجر إلى أن حملة التجسس الصينية الضخمة، أتاحت للمسؤولين في بكين الوصول إلى نصوص خاصة، ومحادثات هاتفية لعدد غير معروف من الأمريكيين.

ويعد التحديث الذي قدمته نويبرجر أحدث تطور في عملية قرصنة ضخمة أثارت قلق مسؤولي الأمن القومي الأمريكي وكشفت عن نقاط ضعف في الأمن السيبراني في القطاع الخاص، كما كشفت عن مدى تطور القرصنة في الصين.

وكانت بكين قد نفت في وقت سابق اتهامات الحكومة الأمريكية وغيرها من الجهات، بأنها استخدمت متسللين لاختراق أنظمة كمبيوتر أجنبية.

وأعلن محققون فدراليون أن قراصنة يعملون لصالح الحكومة الصينية، اخترقوا مجموعة من شركات الاتصالات، وسرقوا بيانات تتعلق بتسجيلات المكالمات.

وأقر مكتب التحقيقات الفيدرالي، ووكالة الأمن السيبراني، وأمن البنية التحتية الأمريكية، في بيان مشترك، لأول مرة بأن الصينيين اخترقوا سجلات هواتف لأمريكيين، وتنصتوا على محادثات "عدد محدود من الأفراد الذين يشاركون بشكل أساسي في أنشطة حكومية أو سياسية".

وكشف مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن السيبراني أنهما يحققان في عمليات اختراق، نفذتها مجموعة قرصنة مدعومة من الصين داخل العديد من مزودي خدمات الاتصالات.

لكن الوكالتين لم تعلنا عما إذا كانت أي بيانات قد سُرقت، أو ما إذا كان الصينيون يراقبون أي شخص أو إذا كانوا تمكنوا من اختراق الأنظمة، التي يستخدمها مزودو خدمات الهاتف للتنصت على مكالمات هاتفية بموجب أوامر قانونية، وهي بيانات ستكون مفيدة للغاية؛ لا سيما لأجهزة استخبارات أجنبية.