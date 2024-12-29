حملة تجسس صينية ضخمة.. اختراق شركة اتصالات أمريكية تاسعة اشتعال الموجهات من جديد في جبهة حجر بالضالع ومصرع قيادي بارز للمليشيات الكشف عن إستراتيجية جديدة وضربات اوسع ضد الحوثيين قد لا تصدقها.. أطعمة خارقة تقاوم الشيب المبكر وتؤخر ظهور الشعر الأبيض مليشيا الحوثي تنقل الدورات الثقافية الى بيوت عقال الحارات وتفرض على المواطنين حضورها توكل كرمان: هناك طريقة واحدة فقط لإسقاط انقلاب ميليشيا الحوثي والغارات الخارجية التي تستهدف اليمن إرهاب مرفوض عاجل : قيادي حوثي من صعدة يقوم بتصفية أحد مشائخ محافظة إب طمعا في أملاكه عاجل: أول فوز تاريخي لليمن في كأس الخليج كاد أن يموت هلعا في مطار صنعاء الدولي.. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يكشف عن أحلك لحظات حياته . عاجل لهذه الأسباب تسعى إسرائيل الى تضخيم قدرات الحوثيين العسكرية في اليمن؟
قتل قيادي بارز في صفوف مليشيا الحوثي الإرهابية جراء تجدد المواجهات، مساء أمس، في جبهة حجر بمحافظة الضالع.
وبحسب مصادر محلية،لموقع (مأرب برس) فإن المدعو عبد الحليم عبد الرحمن حمود هاشم لقي مصرعه إثر إصابته برصاص أبطال اللواء الأول مشاة أثناء اندلاع الاشتباكات في الجبهة.
ويشغل هاشم منصب رئيس قسم المتابعة والرصد في إدارة التدريب والتمكين الاقتصادي التابعة لما يُسمى الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء التي تديرها مليشيا الحوثي، وكان من أبرز الشخصيات التي ساهمت في تنسيق العمليات العسكرية وتقديم الدعم للمليشيات في الجبهات. تعتبر جبهة حجر واحدة من أكثر الجبهات سخونة في الضالع، حيث تشهد اشتباكات مستمرة نتيجة التصعيد الذي تقوم به مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.