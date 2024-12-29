اشتعال الموجهات من جديد في جبهة حجر بالضالع ومصرع قيادي بارز للمليشيات

الأحد 29 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_خاص

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قتل قيادي بارز في صفوف مليشيا الحوثي الإرهابية جراء تجدد المواجهات، مساء أمس، في جبهة حجر بمحافظة الضالع.

وبحسب مصادر محلية،لموقع (مأرب برس) فإن المدعو عبد الحليم عبد الرحمن حمود هاشم لقي مصرعه إثر إصابته برصاص أبطال اللواء الأول مشاة أثناء اندلاع الاشتباكات في الجبهة.

ويشغل هاشم منصب رئيس قسم المتابعة والرصد في إدارة التدريب والتمكين الاقتصادي التابعة لما يُسمى الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء التي تديرها مليشيا الحوثي، وكان من أبرز الشخصيات التي ساهمت في تنسيق العمليات العسكرية وتقديم الدعم للمليشيات في الجبهات. تعتبر جبهة حجر واحدة من أكثر الجبهات سخونة في الضالع، حيث تشهد اشتباكات مستمرة نتيجة التصعيد الذي تقوم به مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.