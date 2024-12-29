الكشف عن إستراتيجية جديدة وضربات اوسع ضد الحوثيين

الأحد 29 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_خاص

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تستعد الحكومة الإسرائيلية لشن حملة عسكرية أوسع ضد جماعة الحوثيين في اليمن، حيث أكدت مصادر إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي سيقوم بزيادة ضرباته في اليمن من حيث النطاق والوتيرة.

تأتي هذه التحركات في وقت سابق بعد تحذيرات متتالية ضد الحوثيين، الذين شنوا هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، بما في ذلك هجمات استهدفت سفن شحن في البحر الأحمر. كما أسفرت بعض الهجمات عن تجاوز أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية.

وتعكف تل أبيب على جمع المزيد من المعلومات الاستخباراتية استعدادًا لعمليات عسكرية جديدة، لكنها تخشى في الوقت نفسه من عواقب محتملة مثل تعطيل الرحلات الجوية في مطار بن غوريون وارتفاع وتيرة الهجمات الصاروخية من اليمن.

وتستهدف إسرائيل، في الوقت نفسه، زيادة ضرباتها للمرافق النفطية ومحطات الكهرباء في العاصمة اليمنية صنعاء، إضافة إلى عملياتها ضد الحوثيين في البحر الأحمر.

وتُعتبر هذه الحملة جزءًا من استراتيجية إسرائيلية أوسع بعد القضاء على قدرات حزب الله في لبنان وحركة حماس، حيث تعتبر الحكومة الإسرائيلية أن "الذراع الإيرانية الأخيرة" في المنطقة هي جماعة الحوثيين.