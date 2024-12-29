حملة تجسس صينية ضخمة.. اختراق شركة اتصالات أمريكية تاسعة اشتعال الموجهات من جديد في جبهة حجر بالضالع ومصرع قيادي بارز للمليشيات الكشف عن إستراتيجية جديدة وضربات اوسع ضد الحوثيين قد لا تصدقها.. أطعمة خارقة تقاوم الشيب المبكر وتؤخر ظهور الشعر الأبيض مليشيا الحوثي تنقل الدورات الثقافية الى بيوت عقال الحارات وتفرض على المواطنين حضورها توكل كرمان: هناك طريقة واحدة فقط لإسقاط انقلاب ميليشيا الحوثي والغارات الخارجية التي تستهدف اليمن إرهاب مرفوض عاجل : قيادي حوثي من صعدة يقوم بتصفية أحد مشائخ محافظة إب طمعا في أملاكه عاجل: أول فوز تاريخي لليمن في كأس الخليج كاد أن يموت هلعا في مطار صنعاء الدولي.. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يكشف عن أحلك لحظات حياته . عاجل لهذه الأسباب تسعى إسرائيل الى تضخيم قدرات الحوثيين العسكرية في اليمن؟
تستعد الحكومة الإسرائيلية لشن حملة عسكرية أوسع ضد جماعة الحوثيين في اليمن، حيث أكدت مصادر إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي سيقوم بزيادة ضرباته في اليمن من حيث النطاق والوتيرة.
تأتي هذه التحركات في وقت سابق بعد تحذيرات متتالية ضد الحوثيين، الذين شنوا هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، بما في ذلك هجمات استهدفت سفن شحن في البحر الأحمر. كما أسفرت بعض الهجمات عن تجاوز أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية.
وتعكف تل أبيب على جمع المزيد من المعلومات الاستخباراتية استعدادًا لعمليات عسكرية جديدة، لكنها تخشى في الوقت نفسه من عواقب محتملة مثل تعطيل الرحلات الجوية في مطار بن غوريون وارتفاع وتيرة الهجمات الصاروخية من اليمن.
وتستهدف إسرائيل، في الوقت نفسه، زيادة ضرباتها للمرافق النفطية ومحطات الكهرباء في العاصمة اليمنية صنعاء، إضافة إلى عملياتها ضد الحوثيين في البحر الأحمر.
وتُعتبر هذه الحملة جزءًا من استراتيجية إسرائيلية أوسع بعد القضاء على قدرات حزب الله في لبنان وحركة حماس، حيث تعتبر الحكومة الإسرائيلية أن "الذراع الإيرانية الأخيرة" في المنطقة هي جماعة الحوثيين.