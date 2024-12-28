مليشيا الحوثي تنقل الدورات الثقافية الى بيوت عقال الحارات وتفرض على المواطنين حضورها

السبت 28 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 09 مساءً / مارب برس - خاص

عدد القراءات 149

أفادت مصادر محلية في العاصمة المختطفة صنعاء أن مليشيا الحوثي بدأت في فرض حضور المواطنين لدورات وندوات ثقافية تحت مسمى "طوفان الأقصى"، وذلك عبر عقال الحارات في مختلف أحياء العاصمة.

وقالت المصادر لـ" مأرب برس" أن هذه الدورات تُعقد يومياً في منازل عقال الحارات بعد صلاة المغرب ولمدة ساعة كاملة حيث يتم إجبار السكان على الحضور تحت ذريعة تدريبهم على استخدام الأسلحة.

وأوضحت المصادر أن المليشيات وجهت عقال الحارات بإعداد كشوفات بأسماء السكان ومتابعة حضورهم في خطوة تعكس تصاعد الضغوط على المواطنين وفرض أجندتها الخاصة عليهم.

ويأتي هذا الإجراء في سياق سلسلة من الممارسات التي تفرضها المليشيات على سكان المناطق الخاضعة لسيطرتها، مما أثار مخاوف من استغلال هذه الدورات لأغراض عسكرية وطائفية تتبع المليشيا.

وعبر مواطنون عن استيائهم من هذه الإجراءات القسرية التي تنتهك حرياتهم الشخصية وتجبرهم على المشاركة في فعاليات لا يرغبون بها.