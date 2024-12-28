مليشيا الحوثي تنقل الدورات الثقافية الى بيوت عقال الحارات وتفرض على المواطنين حضورها توكل كرمان: هناك طريقة واحدة فقط لإسقاط انقلاب ميليشيا الحوثي والغارات الخارجية التي تستهدف اليمن إرهاب مرفوض عاجل : قيادي حوثي من صعدة يقوم بتصفية أحد مشائخ محافظة إب طمعا في أملاكه عاجل: أول فوز تاريخي لليمن في كأس الخليج كاد أن يموت هلعا في مطار صنعاء الدولي.. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يكشف عن أحلك لحظات حياته . عاجل لهذه الأسباب تسعى إسرائيل الى تضخيم قدرات الحوثيين العسكرية في اليمن؟ إسرائيل تسعى لإنتزاع إدانة رسمية من مجلس الأمن ضد الحوثيين في اليمن وزارة الأوقاف تكرم 183 حافظاً وحافظة بمحافظة مأرب وزير الأوقاف يدعو الى تعزيز التعاون مع الدول العربية التي حققت نجاحات في مجال الأوقاف رئيس دائرة العلاقات الخارجية بمؤتمر مأرب الجامع يلتقي رئيس المنظمات الأوروبية المتحالفة لأجل السلام
أفادت مصادر محلية في العاصمة المختطفة صنعاء أن مليشيا الحوثي بدأت في فرض حضور المواطنين لدورات وندوات ثقافية تحت مسمى "طوفان الأقصى"، وذلك عبر عقال الحارات في مختلف أحياء العاصمة.
وقالت المصادر لـ" مأرب برس" أن هذه الدورات تُعقد يومياً في منازل عقال الحارات بعد صلاة المغرب ولمدة ساعة كاملة حيث يتم إجبار السكان على الحضور تحت ذريعة تدريبهم على استخدام الأسلحة.
وأوضحت المصادر أن المليشيات وجهت عقال الحارات بإعداد كشوفات بأسماء السكان ومتابعة حضورهم في خطوة تعكس تصاعد الضغوط على المواطنين وفرض أجندتها الخاصة عليهم.
ويأتي هذا الإجراء في سياق سلسلة من الممارسات التي تفرضها المليشيات على سكان المناطق الخاضعة لسيطرتها، مما أثار مخاوف من استغلال هذه الدورات لأغراض عسكرية وطائفية تتبع المليشيا.
وعبر مواطنون عن استيائهم من هذه الإجراءات القسرية التي تنتهك حرياتهم الشخصية وتجبرهم على المشاركة في فعاليات لا يرغبون بها.