توكل كرمان: هناك طريقة واحدة فقط لإسقاط انقلاب ميليشيا الحوثي والغارات الخارجية التي تستهدف اليمن إرهاب مرفوض

السبت 28 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 08 مساءً / مارب برس - خاص

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أدانت الناشطة الدولية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان، الغارات الخارجية التي تستهدف اليمن واعتبرته إرهاب مرفوض، مشددة على ان اسقاط انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية يتم عبر طريقة واحدة فقط هي دعم الجيش الوطني اليمني.

وقالت توكل كرمان في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك: أيما غارات خارجية على اليمن إرهاب دولي ندينه ونرفضه.

وأضافت كرمان: ونؤكد أن هناك طريقة واحدة مقبولة لإسقاط انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية وهي عبر دعم الجيش الوطني اليمني لتحرير عاصمة اليمنيين وبسط سيادة الدولة اليمنية على كافة ترابها الوطني