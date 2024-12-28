توكل كرمان: هناك طريقة واحدة فقط لإسقاط انقلاب ميليشيا الحوثي والغارات الخارجية التي تستهدف اليمن إرهاب مرفوض عاجل : قيادي حوثي من صعدة يقوم بتصفية أحد مشائخ محافظة إب طمعا في أملاكه عاجل: أول فوز تاريخي لليمن في كأس الخليج كاد أن يموت هلعا في مطار صنعاء الدولي.. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يكشف عن أحلك لحظات حياته . عاجل لهذه الأسباب تسعى إسرائيل الى تضخيم قدرات الحوثيين العسكرية في اليمن؟ إسرائيل تسعى لإنتزاع إدانة رسمية من مجلس الأمن ضد الحوثيين في اليمن وزارة الأوقاف تكرم 183 حافظاً وحافظة بمحافظة مأرب وزير الأوقاف يدعو الى تعزيز التعاون مع الدول العربية التي حققت نجاحات في مجال الأوقاف رئيس دائرة العلاقات الخارجية بمؤتمر مأرب الجامع يلتقي رئيس المنظمات الأوروبية المتحالفة لأجل السلام غارات جديدة على اليمن
أدانت الناشطة الدولية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان، الغارات الخارجية التي تستهدف اليمن واعتبرته إرهاب مرفوض، مشددة على ان اسقاط انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية يتم عبر طريقة واحدة فقط هي دعم الجيش الوطني اليمني.
وقالت توكل كرمان في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك: أيما غارات خارجية على اليمن إرهاب دولي ندينه ونرفضه.
وأضافت كرمان: ونؤكد أن هناك طريقة واحدة مقبولة لإسقاط انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية وهي عبر دعم الجيش الوطني اليمني لتحرير عاصمة اليمنيين وبسط سيادة الدولة اليمنية على كافة ترابها الوطني