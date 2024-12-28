عاجل : قيادي حوثي من صعدة يقوم بتصفية أحد مشائخ محافظة إب طمعا في أملاكه

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أقدم القيادي الحوثي المدعو "أبو حمزة السحاري" منتحل صفة مدير أمن المديرية والقادم من صعدة على إغتيال الشيخ علي السنفاني أحد كبار مشائخ مديرية يريم - محافظة إب- بعد خلاف على أرضية قام القيادي الحوثي بالبسط والاستحواذ عليها بالقوة.
وأفادت مصادر خاصة لـ"مأرب برس" بأن المدعو أبو حمزة احد قيادت مليشيات الحوثيين الإرهابية والقادم من صعدة بسط واستحوذ على أرضية أحد التجار من أبناء قرية سنفان بمديرية يريم فتدخل شيخ قرية سنفان ، الشيخ علي السنفاني لحل مشكلة الخلاف وردع منتحل صفة مدير الأمن في مديرية يريم ، ليقوم القيادي في مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا أبو حمزة السحاري بإطلاق النار مباشرة على الشيخ علي السنفاني وارداه قتيلا.
تأتي هذه الحادثة في سياق الجرائم المستمرة التي ترتكبها مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا ضد أبناء محافظة إب بما في ذلك الإعتداء على المشائح والشخصيات الاجتماعية في المحافظة في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى إخضاع المجتمع المحلي وترسيخ هيمنتها بالقوة.