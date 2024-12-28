عاجل: أول فوز تاريخي لليمن في كأس الخليج

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فاز المنتخب اليمني على البحرين 2-1 ليحقق أول فوز في تاريخ مشاركته في كؤوس الخليج.
واختتم منتخبنا الوطني لكرة القدم مشاركته في بطولة كأس الخليج بنسختها الـ٢٦ التي تستضيفها الكويت، بالفوز على نظيره البحريني بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، على ملعب جابر المبارك الحمد ضمن منافسات الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية.
جاء هذا الفوز بعد 21 سنة و33 مباراة خاضها المنتخب اليمني في بطولات كأس الخليج.
وتقدم منتخبنا الوطني بتسديدة قوية للاعب ناصر محمدو من خارج منطقة الجزاء أخطأ لاعب البحرين ابراهيم الخيال في إعتراضها لتسكن شباك البحرين في الدقيقة 41 من زمن المباراة.
ونجح مهاجم البحرين محمد الرميحي، في استغلال عريضة الخيال لتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 62، لكن لاعب منتخبنا الوطني هارون الزبيدي استطاع خداع الحارس بتحويل مسار كرة مرفوعة من عبدالمجيد صبارة ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 88 من زمن المباراة التي انتهت بفوز منتخبنا بهدفين لهدف .
واحتل المنتخب اليمني الترتيب الاخير بعد البحرين والسعودية، والعراق التي خسرت من السعودية 3-1 وودعت البطولة.