وزارة الأوقاف تكرم 183 حافظاً وحافظة بمحافظة مأرب

السبت 28 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس/عبدالله العطار

عدد القراءات 77

كرم وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد حسن عبدالله الشيخ، اليوم، بمدينة مأرب، 183حافظاً وحافظة لكتاب الله الكريم ، الدفعة السادسة من خريجي جمعية الضياء لتعليم القرآن الكريم ،منهم ثلاث حافظات مجازات بالسند.

وفي الحفل الذي حضره عدد من مديري المكاتب التنفيذية بالمحافظة والعلماء والوجاهات و قيادات الأحزاب ، أكد حسن الشيخ، على أهمية تربية الأبناء على حب الوطن وحب الانتماء إليه وشرف الدفاع عنه وعن مكتسباته الوطنية باعتبارها من قيم وتعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء..مشيداً بدور الجمعيات في تعليم وتحفيظ كتاب الله، وغرس المفاهيم الصحيحة لدى النشء والشباب ،وتحصينهم من الغلو والتطرف والإرهاب.

وقال وكيل وزارة الأوقاف "أن تخريج مثل هذه الدفع من حفظة كتاب الله الكريم هو الطريق الأمثل لمحاربة الأفكار الضالة والمنحرفة، والعنصرية التي سعت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني،لغرسها في عقول الشباب ،واستغلال ذلك في تنفيذ أجندتها التدميرية وأطماع إيران التوسعية في اليمن والمنطقة".

وفي كلمة لرئيس الجمعية الدكتور حسين الموساي، أوضح فيها أن عدد الذين تخرجوا حَفَظةً لكتاب الله منذ تأسيس الجمعية عام2008م بلغ عددهم 4 آلاف وَ 72 حافظا وحافظة لكتاب الله......مهنئاً الحفّاظ والحافظات الأوائل الذين حققوا المراكز العشرة الأولى والمجازات بالسند..متمنياً لهم المزيد من التفوق والنجاح في حياتهم المستقبلية العملية.

كما ألقيت في الحفل كلمتان عن السلطة المحلية قدمها مدير عام الأوقاف حسن القبيسي ،وكلمة الحفاظ قدمتها رحاب الحقاري،اكدتا في مجملهما أن تخرج هذه الكوكبة من الحفاظ يعد انجازا عظيما وشرفا يستحق الاهتمام،وثمرة من ثمار الصبر وبذل الجهود،وانطلاقة لتحقيق الغايات المرجوة من حفظ القرآن .....مثنيتان على الشباب والشابات، الذين أكملوا حفظ المصحف الشريف،ودعوتهم إلى الاهتمام بحفظ القرآن الكريم.

وأكدت الكلمتان أن تعليم القرآن الكريم والعلوم الشرعية المقرة من وزارة الأوقاف والإرشاد هو السبيل الوحيد لمحاربة الغلو والتطرف والإرهاب ونشر الثقافة الوسطية والمعتدلة.

وفي ختام الحفل الذي قدم فيه عدد من الفقرات في التلاوة والإنشاد تم تكريم الحفاظ بالشهادات والحوافز التشجيعية.