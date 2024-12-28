وزير الأوقاف يدعو الى تعزيز التعاون مع الدول العربية التي حققت نجاحات في مجال الأوقاف

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شارك وزير الأوقاف والإرشاد، الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، اليوم، في اجتماع الجمعية العمومية ومجلس إدارة اتحاد الأوقاف العربية، المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة.
وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد الوزير شبيبة أن الأوقاف الإسلامية تمثل ركيزة أساسية في تاريخ الأمة الإسلامية وحاضرها، لافتًا إلى أن الحكومة اليمنية تبذل جهودًا كبيرة لدعم قطاع الأوقاف رغم التحديات التي تواجهها البلاد نتيجة الحرب والتدهور الاقتصادي، وأشار إلى أن مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران قد سخرت الأوقاف في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها لخدمة أجنداتها الحربية، وعبثت بها لتمويل حربها ضد الشعب اليمني، مما أضر بالقطاع وأدى إلى تدمير موارده التي أُوقِفت لخدمة المجتمع.
وأوضح أن وزارة الأوقاف والإرشاد تعمل على تطوير القطاع من خلال تحسين إدارة الأوقاف، واستثمار مواردها بما يحقق النفع العام ويعزز خدمة المجتمع، وذلك بما يتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية. كما شدد على الدور الحيوي للأوقاف في ترسيخ قيم التكافل الاجتماعي والمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة.
وخلال الاجتماع، دعا الوزير شبيبة إلى تعزيز التعاون مع الدول العربية التي حققت نجاحات ملموسة في مجال الأوقاف، مؤكدًا أهمية الاستفادة من تجاربها الناجحة وآلياتها المبتكرة في إدارة وتنمية الوقف. كما حث على تبادل الخبرات وبناء شراكات استراتيجية من شأنها الإسهام في تطوير قطاع الأوقاف في اليمن، بما يحقق الاستدامة ويعزز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي ختام كلمته، عبّر الوزير شبيبة عن بالغ شكره وتقديره لجمهورية مصر العربية، قيادةً وحكومةً وشعبًا، على حسن الاستضافة والتنظيم، مشيدًا بدور مصر الريادي في دعم العمل العربي المشترك، وحرصها المستمر على تعزيز التعاون بين الدول العربية في قطاع الأوقاف.