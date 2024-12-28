عاجل: غارات جديدة على اليمن

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قالت سائل إعلامية تابعة للحوثيين أن غارات أمريكية وبريطانية استهدفت اليوم السبت، منطقة بحيص في مديرية ميدي بمحافظة حجة غربي اليمن.
وفي وقت سابق اعلن الحوثيون اليوم استهداف قاعدة عسكرية في اسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي.