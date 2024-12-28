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عاجل: غارات جديدة على اليمن

السبت 28 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة
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قالت سائل إعلامية تابعة للحوثيين أن غارات أمريكية وبريطانية استهدفت اليوم السبت، منطقة بحيص في مديرية ميدي بمحافظة حجة غربي اليمن.

وفي وقت سابق اعلن الحوثيون اليوم استهداف قاعدة عسكرية في اسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي.

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