المعبقي محافظ البنك المركزي يتحدث عن أهمية الدعم المالي السعودي الأخير للقطاع المصرفي ودفع رواتب الموظفين

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أكد محافظ البنك المركزي احمد احمد غالب على اهمية الدعم الاقتصادي الذي قدمته السعودية للحكومة اليمنية البالغ نصف مليار دولار منها ٣٠٠ مليون دولار وديعة مخصصة للبنك.
وقال محافظ البنك المركزي أن هذه الدفعة من الدعم جاءت في ظروف اقتصادية حرجة واستثنائية لتسهم في تخفيف حدة الأزمة وتعيد بعض التوازن للقطاع المصرفي.
واشار إلى أن هذا الدعم سيسهم في تلبية الاحتياجات الضرورية والالتزامات الحتمية للدولة وفي مقدمتها دفع رواتب الموظفين.
وأمس أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد بن مبارك، عن تحويل السعودية الدفعة الرابعة من دعم الموازنة العامة للدولة بمبلغ 200 مليون دولار، بالإضافة إلى مبلغ 300 مليون دولار دعمًا للبنك المركزي اليمني.