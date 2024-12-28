تعز: مقتل جندي وإصابة آخرين في قصف مدفعي حوثي بجبهة الدفاع الجوي

السبت 28 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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قتل جندي وإصيب عدد آخر، اليوم السبت، بقصف مدفعي للمليشيات الحوثية، على جبهة الدفاع الجوي شمال غرب محافظة تعز.

وأمس افاد محور تعز العسكري يإندلاع اشتباكات بين قوات الجيش الوطني ومليشـيا الحـوثي، في جبهة الزنوج الواقعه الى الشرق من جبهة الدفاع الجوي شمال غرب مدينة تعز.

ومنذ أيام صعدت المليشيات هجماتها في عدة جبهات بمحافظة تعز، واستطاعت القوات الحكومية كسرها والحاق خسائر بشرية وعسكرية في صفوف الحوثيين.