اليمن تبحث عن فوزها الأول في كأس الخليج اليوم أمام البحرين وحكم اماراتي يدير اللقاء

السبت 28 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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يبحث المنتخب اليمني لكرة القدم، اليوم السبت، عن اول فوز له في بطولة كأس الخليج عندما يلتقي نظيره البحريني على ستاد جابر المبارك الاحمد الساعة 5:30م، وذلك ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس الخليج في نسختها الـ٢٦ التي تستضيفها دولة الكويت.

وقال مدرب المنتخب الوطني نور الدين ولد علي في المؤتمر الصحفي "ان المنتخب سيعمل على تقدم مباراة جيدة أمام نظيره البحريني بعيداً عن حسابات الخروج من البطولة".. مشيدا ًبأداء اللاعبين في المباراتين السابقتين أمام المنتخبين العراقي والسعودي رغم الخسارة.

ونوه المدرب ولد علي، بمستوى المنتخب البحريني والأداء الجيد الذي قدمه في مبارياته أمام السعودية والعراق والتي فاز فيهما وتأهل بموجبها إلى الدور الثاني..لافتاً الى أن المنتخب رغم ذلك سيحاول الخروج بنتيجة إيجابية من هذه المباراة.

واختير الإماراتي عمر العلي حكماً لمباراة البحرين واليمن في خليجي 26.

وضمنت البحرين التأهل لنصف النهائي متصدرة للمجموعة الثانية بغض النظر عن نتيجة مباراته اليوم أمام اليمن.