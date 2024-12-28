عاجل: تحسن في أسعار الصرف بعد الإعلان عن تحويل نصف مليار دولار كدعم سعودي لليمن ''الأسعار الآن''

السبت 28 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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شهدت اسعار الصرف اليوم السبت، في مناطق الحكومة الشرعية، تحسنا بعد الاعلان عن الدعم المالي الأخير بقيمة نصف مليار دولار.

فيما يلي أسعار صرف الدولار الأمريكي والريال السعودي السبت 28/12/2024، وفق ما رصده محرر مأرب برس:

الأسعار في عدن

الدولار

شراء = 2048 ريال

بيع = 2057 ريال

السعودي

شراء = 537 ريال

بيع = 538 ريال

في صنعاء

الدولار

شراء = 534 ريال

بيع = 535 ريال

السعودي

شراء = 139.80 ريال

بيع = 140 ريال

وأمس أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد بن مبارك، عن تحويل السعودية الدفعة الرابعة من دعم الموازنة العامة للدولة بمبلغ 200 مليون دولار، بالإضافة إلى مبلغ 300 مليون دولار دعمًا للبنك المركزي اليمني.

وقال بن مبارك في تدوينة على منصة "إكس": "كل الشكر والتقدير للأشقاء في المملكة على الدعم الدائم والسخي للحكومة اليمنية، وإطلاقهم اليوم للدفعة الرابعة من دعم الموازنة العامة بمبلغ 200 مليون دولار، بالإضافة إلى مبلغ 300 مليون لدعم البنك المركزي اليمني."

وكانت الحكومة قد أقرت أمس الخطة الاقتصادية للأولويات العاجلة، وذلك بعد أسابيع من انهيار العملة الوطنية وتذبذبها فوق حاجز الألفي ريال لكل دولار أمريكي.