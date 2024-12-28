المرأة اليمنية.. كيف توفق بين الأدوار الأسرية والمهنية؟ عاجل: تحسن في أسعار الصرف بعد الإعلان عن تحويل نصف مليار دولار كدعم سعودي لليمن ''الأسعار الآن'' واتساب تطلق برنامج وأدوات ذكاء اصطناعي قوية للشركات برنامج الغذاء العالمي يعلن تعليق الرحلات إلى مطار صنعاء واتساب يطلق خدمة جديدة ومذهلة .. إمكانية البحث مباشرةً عن الصور على الويب الفوز مطلب البحرين واليمن.. في مبارة هي الأقوى اليوم الحوثيون ينفذون حملات هستيرية و عملية اجتثاث لأفراد وضباط الشرطة في صنعاء تحذير أممي من مساعي إسرائيل لتعطيل مطار صنعاء وميناء الحديدة سابقة خليجية هي الأولى من نوعه.. نصف النهائي دون قطر والإمارات انفجار حرب واشتباكات في الميادين بدير الزور بين قوات الأمن وعناصر نظام الأسد
شهدت اسعار الصرف اليوم السبت، في مناطق الحكومة الشرعية، تحسنا بعد الاعلان عن الدعم المالي الأخير بقيمة نصف مليار دولار.
فيما يلي أسعار صرف الدولار الأمريكي والريال السعودي السبت 28/12/2024، وفق ما رصده محرر مأرب برس:
الأسعار في عدن
الدولار
شراء = 2048 ريال
بيع = 2057 ريال
السعودي
شراء = 537 ريال
بيع = 538 ريال
في صنعاء
الدولار
شراء = 534 ريال
بيع = 535 ريال
السعودي
شراء = 139.80 ريال
بيع = 140 ريال
وأمس أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد بن مبارك، عن تحويل السعودية الدفعة الرابعة من دعم الموازنة العامة للدولة بمبلغ 200 مليون دولار، بالإضافة إلى مبلغ 300 مليون دولار دعمًا للبنك المركزي اليمني.
وقال بن مبارك في تدوينة على منصة "إكس": "كل الشكر والتقدير للأشقاء في المملكة على الدعم الدائم والسخي للحكومة اليمنية، وإطلاقهم اليوم للدفعة الرابعة من دعم الموازنة العامة بمبلغ 200 مليون دولار، بالإضافة إلى مبلغ 300 مليون لدعم البنك المركزي اليمني."
وكانت الحكومة قد أقرت أمس الخطة الاقتصادية للأولويات العاجلة، وذلك بعد أسابيع من انهيار العملة الوطنية وتذبذبها فوق حاجز الألفي ريال لكل دولار أمريكي.