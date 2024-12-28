واتساب تطلق برنامج وأدوات ذكاء اصطناعي قوية للشركات

السبت 28 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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شهد تطبيق واتساب -المملوك لشركة Meta- عامًا مُثيرًا من التحديثات.

فقد قدم العديد من الميزات الجديدة لتحسين التطبيق وتجربة المستخدم.

مؤخرًا، اكتسب اهتمامًا مع تكامله مع ChatGPT.

والآن، يطرح WhatsApp أدوات تعمل بالذكاء الاصطناعي لحسابات البيزنس.

إليك ما تحتاج إلى معرفته.

كما ذكر موقع WaBetaInfo، فإن أحدث إصدار تجريبي من واتساب لنظام التشغيل iOS (الإصدار 10/24/25/84) يجلب ميزتين رئيسيتين للشركات. تتضمن هذه التحديثات الرسائل التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وأداة لربط التطبيقات بمنصات الذكاء الاصطناعي.

هذه الميزات، المتوفرة بالفعل على نظام أندرويد، وتُختبر الآن على نظام iOS. يُمكن للشركات استخدام الأداة الجديدة لربط تطبيقاتها بالذكاء الاصطناعي عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة. بمُجرّد الاتصال، يمكن للذكاء الاصطناعي الرد على رسائل العملاء.

يمكنه تقديم تفاصيل المنتج أو اقتراح العناصر أو مُشاركة معلومات مُهمة مثل الأسعار والفائض من المخزون. هذه التكنولوجيا مُفيدة بشكل خاص خارج ساعات العمل. يمكن للشركات استخدام الذكاء الاصطناعي لإبقاء العملاء مُتفاعلين وتقديم ردود سريعة في أي وقت.

التواصل الواضح مع العملاء يضمن WhatsApp للعملاء معرفة متى يتحدثون إلى الذكاء الاصطناعي. الشفافية هي الأولوية. إذا لزم الأمر، يمكن للشركات أن تتولى الدردشات من الذكاء الاصطناعي في أي وقت. وهذا يُحافظ على سلاسة الاتصال وموثوقيته.

تطلب Meta أيضًا من الشركات تقديم مُلاحظات لتحسين النظام. ستتطور هذه التحديثات بناءً على كيفية استخدام الشركات لها. عصر جديد للتفاعل التجاري باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، يمكن لـ WhatsApp Business تحويل خدمة العملاء.

يمكن للشركات تقديم ردود أسرع وأكثر تخصيصًا. يمكنهم أيضًا البقاء على اتصال بالعملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. إذن، هل تعتقد أن الذكاء الاصطناعي سيُغيّر كيفية تفاعل الشركات والعملاء؟ شارك أفكارك معنا