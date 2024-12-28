برنامج الغذاء العالمي يعلن تعليق الرحلات إلى مطار صنعاء

السبت 28 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_خاص

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أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عن تعليق مؤقت للرحلات الجوية الإنسانية في مطار صنعاء الدولي بعد أن تعرض أحد العاملين في البرنامج للإصابة جراء غارات جوية شنها الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت المديرة التنفيذية للبرنامج، سيندي ماكين، عبر منصة "إكس": "توقف برنامج الأغذية العالمي عن تشغيل رحلات النقل الجوي الإنساني في مطار صنعاء بعد أن أصيب أحد العاملين في هذه الرحلات خلال الغارات الجوية الأخيرة".

وأكدت ماكين أن هذا التعليق المؤقت لرحلات "الشريان الحيوي" للعمليات الإنسانية في اليمن سيكون له تأثيرات سلبية كبيرة على الاستجابة الإنسانية في ظل زيادة الاحتياجات بشكل ملحوظ.

وكان البرنامج قد أفاد في وقت سابق أن أحد أفراد طاقم خدمة الأمم المتحدة للنقل الجوي الإنساني، والذي يعمل مع البرنامج بعقد، قد أصيب في الغارات ويخضع حالياً للعلاج.