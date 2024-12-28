واتساب تطلق برنامج وأدوات ذكاء اصطناعي قوية للشركات برنامج الغذاء العالمي يعلن تعليق الرحلات إلى مطار صنعاء واتساب يطلق خدمة جديدة ومذهلة .. إمكانية البحث مباشرةً عن الصور على الويب الفوز مطلب البحرين واليمن.. في مبارة هي الأقوى اليوم الحوثيون ينفذون حملات هستيرية و عملية اجتثاث لأفراد وضباط الشرطة في صنعاء تحذير أممي من مساعي إسرائيل لتعطيل مطار صنعاء وميناء الحديدة سابقة خليجية هي الأولى من نوعه.. نصف النهائي دون قطر والإمارات انفجار حرب واشتباكات في الميادين بدير الزور بين قوات الأمن وعناصر نظام الأسد مليشيات الحوثي تختطف مواطناً من جنوب اليمن للضغط على شقيقه عاجل .. دعم سعودي لحكومة بن مبارك ووديعة بنكية جديدة
أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عن تعليق مؤقت للرحلات الجوية الإنسانية في مطار صنعاء الدولي بعد أن تعرض أحد العاملين في البرنامج للإصابة جراء غارات جوية شنها الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت المديرة التنفيذية للبرنامج، سيندي ماكين، عبر منصة "إكس": "توقف برنامج الأغذية العالمي عن تشغيل رحلات النقل الجوي الإنساني في مطار صنعاء بعد أن أصيب أحد العاملين في هذه الرحلات خلال الغارات الجوية الأخيرة".
وأكدت ماكين أن هذا التعليق المؤقت لرحلات "الشريان الحيوي" للعمليات الإنسانية في اليمن سيكون له تأثيرات سلبية كبيرة على الاستجابة الإنسانية في ظل زيادة الاحتياجات بشكل ملحوظ.
وكان البرنامج قد أفاد في وقت سابق أن أحد أفراد طاقم خدمة الأمم المتحدة للنقل الجوي الإنساني، والذي يعمل مع البرنامج بعقد، قد أصيب في الغارات ويخضع حالياً للعلاج.