واتساب يطلق خدمة جديدة ومذهلة .. إمكانية البحث مباشرةً عن الصور على الويب

السبت 28 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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يعمل "واتساب" على تطوير ميزة لمستخدمي نسخة التطبيق المخصصة للويب، ستتيح لهم البحث عن الصور عبر الإنترنت.

وستُمكن الميزة المستخدمين من تحميل صورة سريعًا على "غوغل"، للتحقق مما إذا كانت الصورة موجودة بالفعل على شبكة الويب للتحقق من الصورة والتأكد من أنه لم يتم التلاعب بها.

هواتف لن يدعمها "واتساب" بداية من 2025 هواتف ذكية واتسابهواتف لن يدعمها "واتساب" بداية من 2025 وستفيد هذه الميزة المستخدمين في التعامل مع الصور التي يُعاد إرسالها، والتي كثيرًا ما يُفقد السياق الخاص بها أو المعلومات المصاحبة لها، بحسب موقع "WABetaInfo" المتخصص في أخبار تحديثات "واتساب".

وستُمكن الميزة المستخدم من إجراء بحث على الويب لمعرفة معلومات أكثر عن الصورة مباشرة من نسخة التطبيق للويب، دون الحاجة إلى تنزيل الصورة على الكمبيوتر وإعادة تحمليها يدويًا على "غوغل" لإجراء البحث.

وبمجرد الضغط على الصورة في نسخة التطبيق للويب واختيار خيار "البحث عن الصورة على الويب" (Search on web)، سيعمل "واتساب" على تحميل الصورة على "غوغل" للبدء في عملية بحث عنها عبر المتصفح التلقائي للجهاز.

وسيُمكن هذا المستخدمين من معرفة مصدر الصورة والتحقق من مصداقيتها، كما أنها توفر مزيد من الأمان للمستخدمين من خلال إتاحة أداوت لهم لاكتشاف المحتوى المضلل أو المتلاعب به دون الحاجة لمغادرة التطبيق. ومن المتوقع أن يطرح "واتساب" هذه الميزة للمستخدمين في تحديث لنسخة التطبيق المخصصة للويب في المستقبل، بحسب الموقع