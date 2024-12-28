الفوز مطلب البحرين واليمن.. في مبارة هي الأقوى اليوم

السبت 28 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_متابعات

عدد القراءات 202

يواجه المنتخب البحريني الأول لكرة القدم نظيره اليمني، السبت في كأس "خليجي 26"، بدافع تجاوز حصيلته الأكبر من النقاط في مرحلة المجموعات منذ تحوّلت البطولة عام 2004 إلى نظام المجموعتين بدلًا من الدوريّ من دور واحد.

وضَمِن "الأحمر"، الذي يدربه الكرواتي دراجان تالاييتش، بلوغ نصف نهائي نسخة كأس الخليج العربي، الجارية في الكويت، بعدما فاز على نظيريه السعودي 3ـ2 والعراقي 2ـ0، وتأكَّدت صدارته في ظل احتكام البطولة إلى معيار المواجهات المباشرة عند ترتيب المتعادلين نقطيًا.

في المقابل، تأكَّد الخروج المبكر لمنتخب اليمن، الذي خسِر من نظيريه العراقي 0ـ1 والسعودي 2ـ3. مع ذلك، لا تخلو مباراة البحرين واليمن، التي يحتضنها ملعب جابر المبارك في الـ 05:30 مساءً، من دوافع للطرفين.

ويريد المتصدر الفوز لإنهاء المجموعة بعلامة النصر الكاملة، وتجاوُز النقاط السبع التي جمعها من الدور ذاته خلال "خليجي 25" وتُعدُّ حصيلته النقطية الأكبر منذ تطبيق نظام المجموعتين. فيما يستهدف اليمنيون، الذين يدربهم الجزائري نور الدين ولد علي، توديع النسخة الـ 26 بأول انتصارٍ لهم في تاريخ كأس الخليج العربي، التي انضموا إليها عام 2003. ولَعِب اليمن 35 لقاءً ضمن البطولة، خَسِر 29 منها وتعادل في ست، ولم يسبق له تخطّي الدور الأول