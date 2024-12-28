سابقة خليجية هي الأولى من نوعه.. نصف النهائي دون قطر والإمارات

السبت 28 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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تشهد كأس الخليج العربي لكرة القدم، التي تحتضن الكويت نسختها الجارية، سابقةً في تاريخها، بعد خروج منتخبي قطر والإمارات معًا من دورِها الأول.

وللمرة الأولى منذ التحول عام 2004 إلى نظام المجموعتين، سيُلعَب نصف نهائي البطولة، التي انطلقت قبل 54 عامًا، من دون القطريين والإماراتيين.

واكتفى "الأبيض" و"العنابي" بنقطتين فقط لكلٍ منهما، خلال منافسات المجموعة الأولى من "خليجي 26"، التي اختُتِمَت الجمعة بصعود منتخب عمان متصدرًا والكويت وصيفًا.

وتطبق البطولة نظام المجموعتين منذ نسخة 2004 في قطر، بعدما كانت تُلعَب بنظام الدوريّ من دَورٍ واحد، منذ استحداثها عام 1970، باستثناء نسخة 1974 التي تكوَّنت من دور تمهيدي ثم دورٍ من مجموعتين ثم نصف نهائي ونهائي.

وحتى تلك النسخة الاستثنائية، وصل فيها المنتخبان القطري والإماراتي إلى قبل النهائي.

وتخلو أي نسخة سابقة منذ "خليجي 17"، الذي احتضنته الدوحة في 2004، من خروج المنتخبين القطري والإماراتي معًا عبرَ الدور الأول.

وتأهل القطريون إلى نصف نهائي 2004 و2009 و2019 و2023، في وقتٍ خرج فيه الإماراتيون مبكّرًا. على العكس، وصل "الأبيض" إلى دور الأربعة في 2007 و2010 و2013 و2017، وهي نسخٌ غادرها "العنابي" بعد مرحلة المجموعتين.

وفي 2014، تأهل المنتخبان معًا إلى نصف النهائي، إثر احتلال كلٍ منهما المركز الثاني في مجموعته.

وكتبت عاشرُ نسخةٍ تُطبِّق النظام الجديد سابقةً في تاريخ البطولة، بإقصائها المنتخبين من الدور الأول.

ولحساب ثالث وآخر جولات المجموعة الأولى، انتهت مباراتا الكويت مع قطر والإمارات مع عمان، الجمعة، بالتعادل 1ـ1.

وحلَّ "الأبيض" ثالثًا، متقدمًا فقط بمعيار اللعب النظيف على "العنابي"، الذي أنهى المجموعة في المركز الأخير.

واستنادًا إلى المعيار ذاته، تأهل منتخب عمان متصدرًا والكويت وصيفًا، بعد حصول كلٍ منهما على خمس نقاط.

وتُوِّج المنتخب القطري باللقب في 1992 و2004 و2014، في حين رفع الإماراتي لقبي 2007 و2013.