مليشيات الحوثي تختطف مواطناً من جنوب اليمن للضغط على شقيقه

الجمعة 27 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 10 مساءً / مارب برس - خاص

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أقدمت مليشيات الحوثي الإرهابية على اختطاف المواطن "أشيد محمد الجبلي" من أمام منزله في مدينة دمت بمحافظة الضالع (جنوبي اليمن).

وقالت مصادر محلية لـ"مأرب برس" أن عناصر مسلحة تابعة للمليشيات داهمت منزل الجبلي وذلك في محاولة للضغط على شقيقه "فتاح الجبلي" الذي تمكن من الفرار من قبضة المليشيات في منتصف العام الماضي.

وأوضحت المصادر أن المليشيات تمارس سياسة الاختطاف والترهيب ضد المدنيين كوسيلة للانتقام من معارضيها وإجبار الفارين من قبضتها على تسليم أنفسهم.

وبحسب المصادر أن المليشيات تواصل ممارساتها القمعية ضد المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث تشن حملات اعتقال واسعة تطال المواطنين والنشطاء والمعارضين.

ويذكر أن هذه الحادثة تعكس حجم التدهور الأمني والإنساني الذي تعيشه المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي حيث يتم قمع حرية التعبير وحقوق الإنسان بشكل مستمر.