عاجل .. دعم سعودي لحكومة بن مبارك ووديعة بنكية جديدة

الجمعة 27 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 09 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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اعلن الليله رئيس الوزراء د أحمد بن مبارك اطلاق المملكة العربية السعودية للدفعة الرابعة من دعم الموازنة العامة لليمن بمبلغ 200 مليون دولار ، بالإضافة الى مبلغ 300 مليون دولار لدعم البنك المركزي اليمني.

وفي أول تعليق رسمي على وصول وديعة سعودية جديدة، أعرب رئيس الوزراء اليمني أحمد بن مبارك عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية على دعمها المستمر والسخي للحكومة اليمنية.

وأكد بن مبارك أن إطلاق الدفعة الرابعة من دعم الموازنة العامة بمبلغ 200 مليون دولار، بالإضافة إلى مبلغ 300 مليون دولار كوديعة جديدة للبنك المركزي اليمني، يعكس مواقف المملكة الأصيلة ودعمها الدائم للشعب اليمني في كافة الظروف.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الدعم سيُمكّن الحكومة من دفع مرتبات موظفي الدولة، مما يسهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، كما سيساعد في الحد من التدهور المستمر في سعر العملة المحلية، مما ينعكس إيجابيًا على استقرار السوق والاقتصاد الوطني.