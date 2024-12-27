كأس الخليج: تأهل عمان والكويت ومغادرة الإمارات وقطر

الجمعة 27 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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تأهل منتخبا عمان والكويت إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 26) المقامة بالكويت حتى 3 يناير المقبل، فيما ودع منتخبا قطر والإمارات البطولة، وذلك بعد نهاية مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى، التي أقيمت يوم الجمعة.

وعلى ملعب جابر المبارك، تعادل المنتخب العماني مع نظيره الإماراتي 1-1.

وأنهى المنتخب الإماراتي الشوط الأول متقدما بهدف سجله يحيى الغساني في الدقيقة 20.

وفي الشوط الثاني، سجل المنتخب العماني هدف التعادل عن طريق عبد الرحمن المشيفري في الدقيقة 79، فيما أهدر فابيو ليما ركلة جزاء للمنتخب الإماراتي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع المنتخب العماني رصيده إلى خمس نقاط في صدارة الترتيب فيما رفع المنتخب الإماراتي رصيده إلى نقطتين.

وعلى ملعب جابر الأحمد الدولي، تعادل المنتخب الكويتي مع نظيره القطري 1-1.

وتقدم المنتخب الكويتي بهدف سجله؛ محمد دحام في الدقيقة 74، وتعادل المنتخب القطري بهدف سجله محمد مونتاري في الدقيقة الحادية عشرة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

ورفع المنتخب الكويتي رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثاني، كما رفع المنتخب القطري رصيده إلى نقطتين.

واعتلى المنتخب العماني صدارة الترتيب متفوقا على المنتخب الكويتي بفارق اللعب النظيف، فيما ودع منتخبا قطر والإمارات منافسات البطولة

ومن المقرر أن يلعب المنتخب العماني في الدور قبل النهائي مع ثاني المجموعة الثانية، فيما يلعب المنتخب الكويتي مع؛ أول المجموعة الثانية (البحرين).

وتضم المجموعة الثانية، منتخبات البحرين والسعودية والعراق واليمن.

ويلتقي المنتخب البحريني مع نظيره اليمني، فيما يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره العراقي، السبت، في الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية.

ويتصدر المنتخب البحريني المجموعة الثانية برصيد ست نقاط، وضمن التأهل للدور قبل النهائي، فيما يتواجد المنتخب السعودي في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، بفارق الأهداف أمام المنتخب العراقي، فيما المنتخب اليمني في نهاية الترتيب بلا رصيد.