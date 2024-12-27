تعرف على أبرز ثلاث مواجهات نارية في كرة القدم تختتم عام 2024

الجمعة 27 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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تسدل بطولة إيطاليا لكرة القدم الستار على عام 2024 بثلاث مواجهات من العيار الثقيل في المرحلة الثامنة عشرة، حيث تشهد العاصمة الإيطالية لقاء أتالانتا المتصدر مع مضيفه لاتسيو الرابع، إضافة إلى مواجهتين قويتين بين يوفنتوس وفيرونتينا، وميلان ضد روما.

أتالانتا يسعى لمواصلة الانتصارات

يختتم أتالانتا عام 2024 بتحدٍ كبير ضد لاتسيو في مباراة ستحدد مصير صدارته، حيث يتربع الفريق على قمة الدوري بفارق نقطتين عن نابولي بعد سلسلة من 11 مباراة متتالية دون هزيمة. الفريق بقيادة المدرب جان بييرو غاسبيريني يواصل تألقه بعد تحقيق انتصارات كبيرة خارج الديار أمام فرق كبرى مثل نابولي وروما. ورغم قوة لاتسيو، يسعى أتالانتا لمواصلة الأداء الرائع والمضي قدماً في مهمته الصعبة.

نابولي أمام اختبار سهل

في مباراة أخرى، يواجه نابولي فينيتسيا التاسع عشر في اختبار يبدو سهلاً على الورق، حيث يسعى نابولي لتحقيق فوزه الثالث توالياً والخامس في آخر ست جولات. يأتي هذا اللقاء في وقت حرج بالنسبة للفريق الذي يتطلع لملاحقة أتالانتا على الصدارة.

إنتر يتطلع لمواصلة الزحف

يدرك كل من أتالانتا ونابولي أن التهديد الأكبر يأتي من إنتر حامل اللقب، الذي يتخلف عن أتالانتا بثلاث نقاط مع مباراة مؤجلة في جعبته. الفريق يتطلع لمواصلة سلسلة انتصاراته تحت قيادة المدرب سيموني إنزاغي، خاصة بعد الفوز الكبير على لاتسيو في الجولة الأخيرة. وإنتر يختتم العام بمباراة صعبة ضد كالياري الذي يقبع في قاع الترتيب.

مواجهة يوفنتوس وفيورنتينا

في تورينو، يلتقي يوفنتوس مع فيورنتينا في مواجهة قوية ضمن المرحلة الثامنة عشرة. يوفنتوس، الذي عاد إلى الانتصارات بعد سلسلة من التعادلات، يسعى لتحقيق الفوز على فيورنتينا الذي يمر بفترة غير مستقرة بعد خسارتين متتاليتين. المباراة ستكون فرصة ليوفنتوس لتحسين مركزه والضغط على الفرق التي تتنافس معه على المراكز الأربعة الأولى.

ميلان وروما

تختتم مباريات الدوري هذا العام بمواجهة مثيرة بين ميلان وروما على ملعب «سان سيرو». على الرغم من أن الفريقين يمران بفترة صعبة هذا الموسم، فإن المباراة تظل ذات أهمية كبيرة، خاصة لميلان الذي لم يخسر أمام روما في «سان سيرو» منذ 2017. من جانبه، يحاول روما استعادة توازنه بعد فوزه الكبير في الجولة الماضية