محمد صلاح يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي .. قائمة بأشهر هدافي الدوري الإنجليزي

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تصدر النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، بعد تسجيله الخميس الهدف الثالث في مباراة فريقه ضد ليستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الـ18 من البريميرليغ، والتي انتهت بفوز الريدز 3-1.
وأحرز صلاح هدفه في الدقيقة 82 بعد تمريرة رائعة من كودي جاكبو، ليضعها صلاح بمهارة على يمين حارس ليستر سيتي.
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة 18
1- محمد صلاح - ليفربول: 16 هدفاً
2-إيرلينغ هالاند - مانشستر سيتي: 13 هدفاً
3-كول بالمر - تشيلسي: 12 هدفاً
4-ألكسندر إيزاك - نيوكاسل: 11 هدفاً
5-ماتيوس كونيا - ولفرهامبتون: 10 أهداف
6-مبيومو - برينتفورد: 10 أهداف
7-كريس وود - نوتنجهام فورست: 10 أهداف
8-نيكولاس جاكسون - تشيلسي: 9 أهداف
9- يوان ويسا - برينتفورد: 9 أهداف
10- جيمس ماديسون - توتنهام: 8 أهداف