مقتل إعلامية لبنانية شهيرة قبيل طلاقها

الجمعة 27 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - وكالات

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تكشفت تفاصيل جديدة حول مقتل الإعلامية اللبنانية عبير رحال على يد زوجها قبل انتحاره، في جريمة مفجعة هزت الشارع اللبناني الساعات الماضية.

وذكرت المصادر أن الجريمة وقعت أمام باب محكمة بلدة شحيم بإقليم الخروب التابع لمحافظة جبل لبنان، حيث حضر الزوجان لإتمام إجراءات الطلاق بعد أن طلبت عبير رحال الخلع من زوجها خليل مسعود.

وقالت «الوكالة الوطنية للإعلام»، إن الجاني بعد تنفيذ الجريمة، أقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه من مسدس كان بحوزته، وقد تم نقله إلى مستشفى سبلين الحكومي، إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة.

وكانت القتيلة قد تقدمت بدعوى تفرقة ضد زوجها، وأثناء وجودهما عند باب المحكمة أطلق النار عليها من مسافة قريبة، ثم هرب وسط ذهول المارة.

بعد ذلك ظهر في مقطع فيديو، وكشف فيه بعض تفاصيل الخلافات المالية بينهما، وأكد خلاله أنه سينتحر بعد قتلها، حيث قال: «عندما تشاهدون هذا الفيديو سأكون قد رحلت عن هذه الدنيا»، ولاحقاً عثرت السلطات على جثمانه