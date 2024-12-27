دراسة حديثة تكشف لماذا تهاجم الإنفلونزا الرجال وتكون أقل حدة نحو النساء؟ تعرف على أبرز ثلاث مواجهات نارية في كرة القدم تختتم عام 2024 محمد صلاح يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي .. قائمة بأشهر هدافي الدوري الإنجليزي مقتل إعلامية لبنانية شهيرة قبيل طلاقها قرار بإقالة قائد المنطقة العسكرية الأولى بحضرموت.. من هو القائد الجديد؟ دولة عربية يختفي الدولار من أسواقها السوداء تركيا تكشف عن العدد المهول للطلاب السوريين الذين تخرجوا من الجامعات التركية صحيفة عبرية: ''إسرائيل كانت تتواصل مع بشار الأسد عبر واتساب'' بمشاركة دولية.. الإخوان المسلمون يقيمون مجلس عزاء الأستاذ يوسف ندا الطائرات تقلع من مطار صنعاء الدولي ومليشيات الحوثي تعلن عودته للعمل .. عاجل
تكشفت تفاصيل جديدة حول مقتل الإعلامية اللبنانية عبير رحال على يد زوجها قبل انتحاره، في جريمة مفجعة هزت الشارع اللبناني الساعات الماضية.
وذكرت المصادر أن الجريمة وقعت أمام باب محكمة بلدة شحيم بإقليم الخروب التابع لمحافظة جبل لبنان، حيث حضر الزوجان لإتمام إجراءات الطلاق بعد أن طلبت عبير رحال الخلع من زوجها خليل مسعود.
وقالت «الوكالة الوطنية للإعلام»، إن الجاني بعد تنفيذ الجريمة، أقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه من مسدس كان بحوزته، وقد تم نقله إلى مستشفى سبلين الحكومي، إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة.
وكانت القتيلة قد تقدمت بدعوى تفرقة ضد زوجها، وأثناء وجودهما عند باب المحكمة أطلق النار عليها من مسافة قريبة، ثم هرب وسط ذهول المارة.
بعد ذلك ظهر في مقطع فيديو، وكشف فيه بعض تفاصيل الخلافات المالية بينهما، وأكد خلاله أنه سينتحر بعد قتلها، حيث قال: «عندما تشاهدون هذا الفيديو سأكون قد رحلت عن هذه الدنيا»، ولاحقاً عثرت السلطات على جثمانه