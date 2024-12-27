قرار بإقالة قائد المنطقة العسكرية الأولى بحضرموت.. من هو القائد الجديد؟ دولة عربية يختفي الدولار من أسواقها السوداء تركيا تكشف عن العدد المهول للطلاب السوريين الذين تخرجوا من الجامعات التركية صحيفة عبرية: ''إسرائيل كانت تتواصل مع بشار الأسد عبر واتساب'' بمشاركة دولية.. الإخوان المسلمون يقيمون مجلس عزاء الأستاذ يوسف ندا الطائرات تقلع من مطار صنعاء الدولي ومليشيات الحوثي تعلن عودته للعمل .. عاجل حركة حماس تعلن موقفها من الغارات الإسرائيلية على اليمن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة يعلن موقفه من الهجمات الإسرائيلية على اليمن السلطات في حضرموت تحذر '' بن حبريش'' بعد إعلانه فتح باب التجنيد خارج اطار الدولة رئيس هيئة الأركان: المدعو عبدالملك الحوثي هو المتسبب في كل المآسي والدمار الذي لحق باليمن .. عاجل
أفادت تقارير اعلامية اليوم الجمعة بصدور قرار رئاسي غير معلن يقضي بإقالة قائد المنطقة العسكرية الأولى (حضرموت)، اللواء الركن صالح محمد طيمس، وتعيين اللواء الركن صالح محمد عبدربه أحمد الجعيملاني خلفاً له.
وقضى القرار بتعيين القائد السابق للمنطقة الأولى، اللواء الركن صالح محمد طيمس، في منصب مساعد وزير الدفاع للموارد البشرية.
وينحدر الجعيملاني من محافظة أبين وهو من الشخصيات العسكرية المعروفة، وسبق أن تولى اللواء الثالث مشاه جبلي في معسكر الصمع بمديرية أرحب، وخاض مواجهات مع القبائل عام 2011.