قرار بإقالة قائد المنطقة العسكرية الأولى بحضرموت.. من هو القائد الجديد؟

الجمعة 27 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 155

أفادت تقارير اعلامية اليوم الجمعة بصدور قرار رئاسي غير معلن يقضي بإقالة قائد المنطقة العسكرية الأولى (حضرموت)، اللواء الركن صالح محمد طيمس، وتعيين اللواء الركن صالح محمد عبدربه أحمد الجعيملاني خلفاً له.

وقضى القرار بتعيين القائد السابق للمنطقة الأولى، اللواء الركن صالح محمد طيمس، في منصب مساعد وزير الدفاع للموارد البشرية.

وينحدر الجعيملاني من محافظة أبين وهو من الشخصيات العسكرية المعروفة، وسبق أن تولى اللواء الثالث مشاه جبلي في معسكر الصمع بمديرية أرحب، وخاض مواجهات مع القبائل عام 2011.