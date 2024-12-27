دولة عربية يختفي الدولار من أسواقها السوداء

الجمعة 27 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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اختفى الدولار من تعاملات السوق السوداء يوم الخميس، وتراجع بين البنوك إلى ما دون 51 جنيها بقرشين، بينما ارتفع 50 قرشا في سوق الذهب. بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.85 جنيها للشراء و50.98 جنيها للبيع، يرتفع عند حدود 50.88 جنيها للشراء و50.97 للبيع في البنوك العامة والخاصة، متراجعا بنحو 25 قرشا عن معدله الصاعد إلى مستوى قياسي بلغه مطلع الأسبوع.

وقد فسّر محلل مالي فضل عدم الكشف عن هويته تراجع سعر الدولار أمام الجنيه بتبريد الطلب على الدولار، مع حصول الشركات الدولية بالداخل والمؤسسات المالية الكبرى بالخارج على إجازة طويلة تمتد نحو أسبوعين، أدت إلى انخفاض الطلب على الدولار والعملات الرئيسية من جانب الموردين والمصانع التي تتأثر بسلاسل الشحن والإمداد الدولية.

وأشار المحلل في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أن اختفاء الدولار في السوق الموازية يرجع إلى تجميد الطلب على الدولار من جانب المستثمرين والمستوردين والراغبين في السفر إلى الخارج خلال هذه الفترة التي تشهد عادة هجرة عكسية من جانب المصريين المقيمين بالخارج وزيادة حركة السياحة إلى مصر، للاستمتاع بفترة إجازة سنوية طويلة، تستمر عادة حتى منتصف الشهر المقبل، بينما ارتفع سعر الدولار في سوق الصاغة متأثرا بزيادة سعر الذهب في البورصات العالمية بنحو دولارين لتصل إلى 2628 دولارا للأونصة، وارتفاع سعر الغرام 21 الأكثر تداولا بنحو 15 جنيها ليباع بسعر 3740 جنيها.

وقد جاءت رياح أسعار الذهب بما تشتهي الحكومة التي تسعى إلى تهدئة مخاوف المستهلكين من ارتفاع سعر الدولار في الأسواق التي تدفع معدلات التضخم وزيادة أسعار السلع الأساسية، بينما تطمئن المواطنين بقدرتها على السيطرة على حالة الغلاء الفاحش في الأسواق، وخفض معدلات التضخم إلى رقم أحادي خلال الفترة المقبلة. وقد وعد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بأن تصدر الحكومة حزمة جديدة من المساعدات الاجتماعية لزيادة الإنفاق على المساعدات المادية والعينية التي تقدم للفئات الاجتماعية غير القادرة على مواجهة الارتفاع الحاد في التضخم الذي بلغ 25.5% رسميا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.